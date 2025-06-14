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        Iğdır Valisi Turan, yenilenen karakolda jandarmayla bir araya geldi

        Iğdır Valisi Ercan Turan, bakım ve yenileme çalışmaları tamamlanan Canderviş Karakolu'nu ziyaret edip askerlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 22:30 Güncelleme: 14.06.2025 - 22:30
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        Iğdır Valisi Turan, yenilenen karakolda jandarmayla bir araya geldi
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        Iğdır Valisi Ercan Turan, bakım ve yenileme çalışmaları tamamlanan Canderviş Karakolu’nu ziyaret edip askerlerle bir araya geldi.

        Vali Turan, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186. yılı kapsamında, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, Tuzluca Kaymakamı Abdullatif Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ve ilgililer Canderviş Karakolu’nu ziyaret etti.

        Aras Dağları’nın eteklerinde, kent merkezine yaklaşık 70 kilometre mesafede yenileme ve bakım çalışmaları yapılan karakoldaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayıp dua edilmesiyle devam etti.

        Burada konuşan Vali Ercan Turan, "Jandarma Teşkilatı gece gündüz demeden, özverili bir şekilde yurdumuzun dört bir köşesinde, özellikle kırsal alanda etkin bir şekilde hizmet veriyor. Birçok hizmet var ama en önemli hizmet asayiş, güvenlik hizmetidir." dedi.

        Jandarma personeline teşekkür eden Turan, "Güvenliğin olmadığı yerde ticaret, sosyal hayat olmaz. Emniyet, Jandarma Teşkilatımız asayiş ve güvenliğe ilişkin cansiperane çalışıyor. 186 yıldır bu kutlu kurum aziz milletimize hizmet ediyor. Ben Jandarma Teşkilatı'nda görev yapan kıymetli mensuplarına sağlık ve başarı diliyorum. Ahirete giden tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun." diye konuştu.

        Vali Turan, ziyaret kapsamında karakolu gezip yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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