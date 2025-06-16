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        Gurbetten memleketi Iğdır'a dönen kadın çiftçi seracılıkla örnek oluyor

        BÜLENT MAVZER - Iğdır'da 67 yaşındaki Leyla Aksoy, internetten araştırıp borç parayla evinin bahçesine kurduğu serada sebzecilik yaparak 3 ev geçindiriyor, çiftçilere de örnek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 11:29 Güncelleme: 16.06.2025 - 11:29
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        Gurbetten memleketi Iğdır'a dönen kadın çiftçi seracılıkla örnek oluyor
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        BÜLENT MAVZER - Iğdır'da 67 yaşındaki Leyla Aksoy, internetten araştırıp borç parayla evinin bahçesine kurduğu serada sebzecilik yaparak 3 ev geçindiriyor, çiftçilere de örnek oluyor.

        İstanbul'da uzun yıllar çalışıp emekli olan Aksoy, 2017'de memleketi Iğdır'a döndü, komşusunun serasından etkilenerek 5 dönümlük bahçesinin 2 dönümüne sera kurdu.

        Borç parayla evinin bahçesine internetten araştırma yaparak kurduğu serada damlama sulama sistemiyle sebze yetiştiren Aksoy, erken hasatla gelir elde ederek 3 ev geçindiriyor.

        Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden fide desteği alan Aksoy, kadın girişimciliğiyle çevredeki çiftçilere de örnek oluyor.

        - "İnternet üzerinden araştırarak kendimi geliştirdim"

        Girişimci Leyla Aksoy, AA muhabirine, üretimde geçmişten kalan yöntemlerle yeni nesil teknikleri kullandığını söyledi.

        Ailesinin eskiden pancar, pamuk ve sebze yetiştirdiğini, kendisinin ise seracılığa başladığını belirten Aksoy, "Geçmişteki ata tecrübelerini de esas alarak internet üzerinden araştırarak kendimi geliştirdim. Gübrenin ismini bile bilmiyordum, şimdi satıcıdan 'Şu gübreyi istiyorum.' dediğimde 'Sen nereden biliyorsun bu gübreyi?' diyerek şaşırıyorlar." ifadelerini kullandı.

        İlk etapta borç alarak işe başladığını dile getiren Aksoy, "Seracılığı çok araştırdım, internetten izledim. Serada tabana döşediğim damlama yöntemiyle sulama yaptım. Bu yöntemle arazinin nemini koruyarak daha iyi verim elde ettim. Bu sayede yetiştirdiğim domatesten bir dalda 12 ürünün aynı anda olgunlaştığını kendi gözlerimle gördüm." dedi.

        Serasıyla 3 aileyi geçindirdiğini anlatan Aksoy, şunları kaydetti:

        "Borçla kurduğum seradan iki oğlum ve ben, 3 aile geçindiriyorum hatta evli olan kızıma da maddi destek çıkıyorum. Ailemi buradan geçindiriyorum. Ömrüm yettiği sürece de burada çalışmaya devam edeceğim. Benim en büyük avantajım erken ürün elde etmek. Mart ayında ektiğim domatesin kilosunu 50 liradan satıyorum. Mart ayında ürünü yetiştiriyorum, Nasrettin Hoca misali 'Ya tutarsa' diyorum. 3 yıldır çok şükür, erken ürün çıkardım, bundan dolayı iyi gelir elde ediyorum. Erken yol alan kazanır."

        - "Sebze satışı yaparak daha iyi gelir elde ediyor"

        İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, "Toprağın Bereketi Kadının Gücü ile Artıyor Projesi" kapsamında kentte özellikle kadın üreticilere destek verdiklerini söyledi.

        Girişimci Leyla Aksoy'a da 2 dönüm alanda kurduğu sera için fide desteği sağladıklarını dile getiren Tingiş, "Bu üreticimiz serada yetiştiricilik yaparak, özellikle domates üreterek 1 aylık erken bir süreçte diğer üreticilere göre daha iyi gelir elde ediyor. Şu anda Iğdır'da tüketilen sebzeler, Antalya ve Mersin'den gelmektedir. Bu üreticimiz de aynı dönemde sebze satışı yaparak daha iyi gelir elde ediyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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