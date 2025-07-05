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        Iğdır'da kamu kimliğiyle düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı

        Iğdır'da, resmi kamu kimliği göstererek düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 16:59 Güncelleme: 05.07.2025 - 16:59
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        Iğdır'da kamu kimliğiyle düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı
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        Iğdır'da, resmi kamu kimliği göstererek düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan zanlı tutuklandı.

        Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, resmi kurum kimlik kartı gösterilerek uygulama noktalarının araçla geçildiği ve bu yolla göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Kent merkezinde durdurulan araçta yapılan aramada, aracın bagajında batı illerine gönderilmek üzere istiflenmiş şekilde yerleştirilmiş 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile araç içindeki 3 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan 3 zanlıdan kamu görevlisi olan E.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 zanlı serbest bırakıldı.

        Düzensiz göçmenler, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken yakalanan araca el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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