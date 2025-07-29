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        Iğdır'daki yüzme havuzlarında 8 yılda yaklaşık 30 bin kişi yüzme öğrendi

        BÜLENT MAVZER - Iğdır'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında 2017'den bu yana çoğunluğu çocuklardan oluşan yaklaşık 30 bin kişiye yüzme öğretildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 11:05 Güncelleme: 29.07.2025 - 11:05
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        Iğdır'daki yüzme havuzlarında 8 yılda yaklaşık 30 bin kişi yüzme öğrendi
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        BÜLENT MAVZER - Iğdır'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında 2017'den bu yana çoğunluğu çocuklardan oluşan yaklaşık 30 bin kişiye yüzme öğretildi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce çocukları suyla tanıştırmak için başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" 206 bin nüfuslu Iğdır'ın Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı 2 tesis içindeki havuzlarda devam ediyor.

        Özellikle hava sıcaklığının arttığı günlerde rağbet gören yüzme eğitimleri, profesyonel antrenörler eşliğinde, yaş gruplarına göre ayrılarak sürdürülüyor.

        Çocukların ücretsiz, yetişkinlerin ise düşük bir fiyatla faydalanabildiği yüzme eğitimlerinden bugüne kadar binlerce çocuk, genç ve yetişkin yararlandı.

        Verilen eğitimleri izleyen antrenörler, yetenekli çocukları keşfedip geleceğin yüzme sporcusu olarak yetiştirmek için de çalışma sürdürüyor.

        - "Amacımız bu kentten yüzlerce başarılı sporcu çıkarmak"

        İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Savaş Kaya, AA muhabirine, Iğdır'da hayata geçirdikleri projelerle yaklaşık 30 bin kişinin yüzme öğrendiğini söyledi.

        Kentte sporun neredeyse tüm dallarında çalışma yürüttüklerini belirten Kaya, "Bakanlığımızın himayelerinde yürütülen projelerle Iğdır'da yüzme bilmeyen kimse kalmasın diye elimizden geleni yapıyoruz. Burada amacımız, çocuklarımızın yazın bu sıcak günlerinde sokaklarda boş gezmelerinin önüne geçmek, kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağlamak. Sadece yüzme de değil diğer spor dallarında çocuklarımızın başarılı olması için gayret gösteriyoruz. Dünyada ve ülkemizde göstermiş oldukları başarılarla ülkemizin bayrağını dalgalandırsın, İstiklal Marşımızı okutsunlar istiyoruz. Tek amacımız bu kentten yüzlerce başarılı sporcu çıkarmak." diye konuştu.

        - Antrenör Ulaş Öztürk: "Kurslarımız yoğun bir şekilde devam ediyor"

        Yüzme antrenörlerinden Ulaş Öztürk da projeyle özellikle dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara da yüzme öğrettiklerini anlatarak, "Yediden yetmişe yüzme bilmeyen kalmasın projelerini hayata geçirdik. Bu sayede hem çocuklar hem de yetişkinler yüzme öğrendi ve öğreniyorlar. Yüzme havuzlarımız ilk 2017 yılında açıldı. O günden beri yüzmeye Iğdırlıların ilgisi büyük oldu. Haftanın her günü kurslarımız yoğun bir şekilde devam ediyor." ifadesini kullandı.

        Antrenör Zeynep Yıldız ise yaz sporları kapsamında devletin imkanlarıyla ücretsiz yüzme dersi verdiklerine dikkat çekerek, "Sıcak havalarda çocuklar sulama kanallarında yüzmüyor, havuzlardan faydalanıyorlar. Bu sayede hem yüzme öğreniyorlar hem de spor yapıyorlar. Bu da çocuklarımız için güzel bir avantaj olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

        Öğrencilerden Ece Dönmez de yüzmeyi burada açılan kursla öğrendiğini belirterek, "Eskiden hiç suya bile giremezken şu an sırt üstü bile yüzebiliyorum. Bu kursun benim içi çok güzel bir avantaj olduğunu düşünüyorum, herkesin bu kursa katılmasının tavsiye ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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