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Düve alım desteği başvuruları başladı

İHA

Düve alım desteği başvuruları 16 Aralık 201914 Ocak 2020 tarihleri arasında 81 ilde yetiştiricilerden alınacak.

Düve alım desteği başvuruları başladı

Düve alım desteği başvuruları 16 Aralık 201914 Ocak 2020 tarihleri arasında 81 ilde yetiştiricilerden alınacak.
Bu kapsamda desteklemeden yararlandırılacak düveler, Etçi Irklar, Angus, Charolais, Limousin, Hereford, Belgium Blue Kombine Irklar, Simental, Brown Swiss, Mondbeliard Sütçü ırklar, Jersey, Holstein Manda Desteklemeye esas 2019 yılı gebe düve fiyatı 12 bin 500, 815 aylık boş dişi sığır fiyatı 7 bin 500, gebe manda fiyatı 10 bin ve 815 aylık boş dişi manda fiyatı ise 6 bin TL/baş olarak belirlendi.
Düve alımlarına ilişkin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ülkemizde hayvancılığın gelişmesi adına önem arz eden ve Bakanlığımızca gerçekleştirilmekte olan desteklemelerden İlimiz yetiştiricilerinin de en iyi şekilde faydalanabilmesini sağlamak için, başvuruda bulunmaları durumunda il müdürlüğü olarak yetkilerimiz dahilinde elimizden gelen desteği vermeye hazırız” denildi.

IĞDIR

22 Aralık 2019 Pazar

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