

Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR Jandarma Komutanlığı sosyal tesislerinde vatani görevini yapan asker berberler, Yaycı köyündeki 28 erkek öğrenciyi tıraş etti.

Iğdır Jandarma Komutanlığı'nın 'Toplumsal Gelişimi Destekleme Faaliyeti' kapsamında vatani görevini yapan asker berberler, köy okullarındaki öğrencileri tıraş etmeye başladı. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de destek verdiği çalışmada asker berberler ilk olarak merkeze bağlı Yaycı köyünde 28 öğrenciyi tıraş etti. İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan ile Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen de tıraş olan öğrencilerle sohbet etti.

Iğdır Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, "Iğdır Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yapan asker berberler, köy okullarındaki öğrencileri gönüllü olarak tıraş edeceklerini söylemişler. Bizle görüştüler seve seve, memnuniyetle karşıladık. Silahlı kuvvetlerimizin eğitime desteklerinden dolayı memnunuz. Her zaman devlet kurumları olarak, toplum olarak birlik ve beraberlik içinde eğitime destek olması bizleri memnun ediyor. Başta İl Jandarma Komutanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bütün köy okullarımızda sırayla asker berberler öğrencilerimizi tıraş edecekler" diye konuştu.

75'inci Yıl İlkokulu Müdürü Emrah Gezer, "Öğrencilerimizin tıraş edilmesi bizi sevindirdi, çok teşekkür ediyoruz. Jandarma, veli, öğrenci kaynaşması çok güzel bir olay" dedi. DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2021-03-31 14:53:03



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