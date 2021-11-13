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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göçmenlerin trajedesini 'Beyaz Gölgeler' sergisiyle anlattı

İHA

Göçmenlerin trajedesini 'Beyaz Gölgeler' sergisiyle anlattı

Yeni bir hayat umuduyla ülkelerinden binlerce kilometre uzağa gitmek zorunda kalan çıktıkları yolda donarak yaşamını yitirenlerin dramını Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sadık Aslan, 'Beyaz Gölgeler' sergisiyle anlattı.
Yeni bir yaşam için Avrupa'ya göç etmek isteyen ve dondurucu soğuklarda hayatlarını kaybeden göçmenlerin dramına dikkat çekmek için Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sadık Aslan, sanatsal bir çalışmaya imza attı. Yapılan sanat ile konu edilen sanat performansı, yaşanmakta olan bir trajediye farkındalık yaratma amacı taşımaktadır. Aslan, İran’a sınırı olan Van’ın Çaldıran ilçesinde yaşanmış trajik göçmen ölümlerine gönderme yapmak üzere çalışma gerçekleştirdi. Van Çaldıran, Asya’dan gelen düzensiz göçün Türkiye’deki ilk durak noktalarından biridir. Çoğunlukla Avrupa ülkelerine yeni bir yaşam için gitmeye çalışan göçmenlerin takip ettiği güzergâhlardan biridir. Sınırdan kış aylarında yürüyerek geçmeye çalışan göçmenler, Çaldıran’ın sert iklimine hazırlıksız yakalanmaktadır. Kış koşullarına uygun kıyafetlere sahip olmadıklarından, Çaldıran’da donarak ölürler. Cesetleri, ancak bahar aylarında karların erimesiyle ortaya çıkmaktadır. Söz konusu trajik son, bu sanat performansında işlenmiştir. Aslan, çalışmasında karda yürüme eylemiyle oluşturulan üç devasa boyutta figür, göçmenlerin var olmayan bedenlerinin iz düşümünü (gölgesini) temsil etti. Bu sanat performansının ana vurgusu olan yürüme eylemini ise göçmenlerin herhangi bir modern ulaşım aracı kullanmadan yürümek durumunda kalmalarına sembolik bir gönderme yaptı. Şubat ayında 4 kişilik bir ekiple Çaldıran'a giden Dr. Öğretim Üyesi Sadık Aslan, eksi 17 derece soğuk havada 3 ayrı devasa figür çizdi. Karda yürüyerek çizilen figürlerin görüntü ve fotoğrafları, ilk olarak Ankara'da sergilenmeye başladı. Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sergilenen çalışma davetlilerin büyük ilgisini görüyor. Sergiyi 216 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerine açık olacaktır. Göçmenlerin varlıklarının sembolü olarak gölge öğesine başvurduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Sadık Aslan, yaşanılan zorluklardan çok etkilendiğini ve buna da sanatında yer verdiğini belirtti.
Aslan, “‘Beyaz Gölgeler’ Çaldıran’da gerçekleştirilmiş ve u ortam odaklı sanat saat uygulamasıdır. Çaldıran Türkiye'nin en soğuk bölgelerinden biridir özellikle kış aylarında göçmenler o güzergahı kullanıyorlar. Yaklaşık 70 metre uzunluğun var olduğu bu sınırı geçmeye çalışıyorlar. Uygun kıyafetlerin sahip olmayan göçmenler orayı maalesef geçemiyorlar. Çünkü sal çalının iklim koşullarıyla karşılaşıyorlar orada donarak yaşamlarının kaybediyorlar. Bu sefer karın altına gömülü ve bahar aylarında karların erimesiyle cesetler ancak köylerin görmesiyle ortaya çıkıyor bunu köylüler jandarmaya haber veriyor. Jandarma işlemleri yaptıktan sonra onları Van’a gönderiyorlar Van’da kimsesizler mezarlığına gömülüyorlar. Bu trajik olayı öğrendiğim zaman çok etkilenmiştim. 4 kişilik bir ekip ile Çaldıran’a gittim. Göçmenlerin gölgelerini temsil eden 3 figür çizdim. Çünkü gölge insanın varlığını temsil ediyor. Gölgelerin geçici tarafı karın geçici tarafı o sanat eserinde buluşuyor. Geçici bir sanat eseri ama orada yaşandığı için biz buna ortam odaklı sanat diyoruz. Hem sanatımı icra etmiş oldum hem de göçmen meselesine farkındalık oluşturmuş oldum" dedi.

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