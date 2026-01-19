İğne orucu bozar mı?Diyanet'e göre oruçluyken iğne yaptırmak orucu bozar mı?

Oruç ibadeti, İslam dininde belirli kurallar çerçevesinde yerine getirilmesi gereken önemli bir ibadettir. Bu nedenle Ramazan ayında ya da nafile oruç tutulan günlerde sağlıkla ilgili uygulamaların oruca etkisi sıkça gündeme gelir. Özellikle iğne, serum ve benzeri tıbbi müdahalelerin orucu bozup bozmadığı konusu, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamalarla değerlendirilmiştir. Oruçlu kişilerin bu tür durumlarda dini hükmü doğru kaynaklardan öğrenmesi önem taşır. Peki sahur vaktinden sonra iğne yaptırmak oruca engel mi?

İĞNE ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun açıklamalarına göre, iğnenin oruç durumunu bozup bozmaması yapılan iğnenin niteliğine bağlıdır. Tedavi amacıyla yapılan ve besleyici özelliği bulunmayan iğneler orucu bozmaz. Ağrı kesici, antibiyotik veya benzeri tedavi amaçlı enjeksiyonlar bu kapsamda değerlendirilir.

Ancak vücuda gıda ve enerji takviyesi sağlayan, besleyici özelliği bulunan iğneler ve serumlar orucu bozar. Çünkü bu tür uygulamalar, yeme ve içme hükmünde kabul edilir. Bu nedenle iğnenin içeriği ve vücuda sağladığı etki, oruç açısından belirleyici unsurdur.

DİYANETE GÖRE İĞNE ORUCU BOZAR MI? Bu konuda Diyanet tarafından yapılan yorumlar merak konusudur. Din İşleri Yüksek Kurulu’nun fetvalarında, tedavi amacıyla yapılan iğnelerle besleyici nitelik taşıyan iğneler arasında açık bir ayrım yapılmıştır. Kurulun açıklamasına göre, hastalık tedavisi için yapılan ve vücudu besleme amacı taşımayan iğneler orucu bozmaz. Buna karşılık, vitamin, serum veya gıda yerine geçen enjeksiyonlar orucu bozar. Bu tür uygulamalar, vücudun beslenme ihtiyacını karşıladığı için oruç ibadetinin temel şartlarıyla bağdaşmaz. Diyanet, bu ayrımı net şekilde ortaya koyarak oruçlu kişilerin tereddüt yaşamamasını amaçlamıştır. ORUÇLUYKEN İĞNE OLMAK ORUCA ENGEL Mİ? Oruçluyken iğne olmak, yapılan iğnenin türüne göre oruca engel olabilir ya da olmayabilir. Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre sadece tedavi amaçlı ve besleyici olmayan iğneler oruca engel teşkil etmez. Bu nedenle sağlık zorunluluğu bulunan durumlarda oruçluyken bu tür iğnelerin yapılmasında dini açıdan sakınca görülmediği düşünülür.

Bunun tam tersi olarak besleyici iğneler orucu bozduğu için bu durumda oruç geçersiz olur ve daha sonra kaza edilmesi gerekir. Sağlık durumu sürekli tedavi gerektiriyorsa kişinin oruç tutup tutamayacağı ayrıca değerlendirilmesi gereken bir konudur. İFTARDAN SONRA İĞNE YAPILABİLİR Mİ? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre, iftar sonrası iğne yaptırmakla ilgili herhangi bir dini sakınca bulunmaz. Oruç süresi sona erdiği için besleyici ya da tedavi amaçlı tüm iğneler iftardan sonra güvenle yapılabilir. Sonuç olarak besleyici iğne veya serum tedavisi alması gereken kişilerin mümkünse bu işlemleri iftardan sonraya bırakmaları önerilir. Böylece iğne yaptırma uygulaması ve oruç ibadeti arasında herhangi bir tereddüt yaşanmaz. 2026 RAMAZAN NE ZAMAN? Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre 2026 Ramazan ayı 18 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayacak. İlk teravih namazı 17 Şubat 2026 Salı akşamı kılınacak, ilk sahur ise aynı gece yapılacak. Ramazan ayı yaklaşık 29 gün sürecek ve 18 Mart 2026 Çarşamba günü sona erecek. Ramazan Bayramı’nın ise 19 Mart 2026 Perşembe günü başlaması bekleniyor.