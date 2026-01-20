Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İğneada faciasında 5 görevliye dava | Son dakika haberleri

        İğneada faciasında 5 görevliye dava

        Kırklareli İğneada'da 6 kişinin öldüğü sel faciasında 5 kamu görevlisi hakkında dava açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 16:05 Güncelleme: 20.01.2026 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        İğneada faciasında 5 görevliye dava
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 2023'te meydana gelen selde, ruhsatsız işletildiği belirlenen kamp alanında 6 kişinin hayatını kaybetmesi ve 3 kişinin yaralanmasına ilişkin, İçişleri Bakanlığınca soruşturma izni verilen 5 kamu görevlisi hakim karşısına çıkacak.

        AA'da yer alan habere göre Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, tutuksuz sanıklar İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür Vekili Rahim Zobu, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür Vekili Yüksel Akış ile olayın yaşandığı dönem İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hüseyin Ören ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ufuk Gürsel hakkında, her bir maktul ve yaralı için ayrı ayrı ceza talep edildi.

        REKLAM

        Savcılık, sanıklar hakkında "olası kast ile ölüme sebebiyet verme" suçundan 20 yıldan 25'er yıla, "kasten yaralama" suçundan ise 9 aydan 1 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istedi.

        İddianamede, İğneada beldesindeki işletmede 5 Kasım 2020 tarihinden itibaren ruhsat alınmaksızın 19 bungalov ve bir idari binanın kaçak olarak inşa edildiği, bu durumun bilinmesine rağmen tesisin faaliyetlerine devam etmesine ve yeni kaçak yapıların yapılmasına göz yumulduğu belirtildi.

        Ayrıca iddianamede, 23 Mayıs 2022 tarihli il encümeni yıkım kararının uygulanmadığı ifade edildi.

        Sanık Bilal Kuşoğlu'nun ifadesinde, Sisli Vadi bölgesindeki kaçak yapılardan selin meydana geldiği gün haberdar olduğunu, daha önce bölgeye hiç gitmediğini ve yıkımlara engel olmadığını ileri sürdüğü kaydedildi.

        İsnat edilen suçlamaları kabul etmediğini belirten Kuşoğlu'nun, "Yıkılacak yapıların tespitinden sonra yıkım tarihlerinin belirlenerek vatandaşlara tebliğ yazılarını hazırlayıp benim imzamla tebliğ edilmesi sonucu yıkımlar gerçekleşmektedir. Bu konu ile ilgili bana sözlü bir şekilde yıkıma engel durumun olduğuna dair bir bildirim yapılmadı." şeklindeki ifadesine de iddianamede yer verildi.

        REKLAM

        İddianamede, sel olayında Ahmet Baki Şimşek, Rahile Şimşek, Mihriban Bağışlar, Selman Bağışlar, Suna Duman ve Ümit Solmaz'ın hayatını kaybettiği, Kerem Şimşek, Mila Duman ve Hüseyin Duman'ın ise yaralandığı hatırlatılarak, "sanıkların bu sonuçlardan sorumlu oldukları" değerlendirmesinde bulunuldu. 5 sanığın yargılanmasına, Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ilerleyen günlerde başlanacak.

        NE OLMUŞTU?

        Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde 5 Eylül 2023'te sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmıştı. Devlet Su İşleri verilerine göre bölgenin son 500 yıldaki en yoğun yağışı aldığı belirlenmiş, 24 saatte metrekareye 196 kilogram yağış düşmüştü. Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suyun Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılmıştı.

        Ormancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgede dizili tomrukların yanı sıra köklerinden sökülen ağaçlar selde sürüklenerek bungalovların bulunduğu tesise ulaşmış, tomruklar ve ağaç kütüklerinin de etkisiyle bungalovlar sürüklenmişti. Bölgeye sevk edilen ekipler, tesiste kalan 12 kişiden haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatmış, ormanda mahsur kalanlardan 6'sı selin olduğu gün kurtarılmıştı. Bölgede 5 Eylül'de Rahile Şimşek ve Suna Duman'ın, 6 Eylül'de Ümit Solmaz, Selman ve Mihriban Bağışlar'ın, 7 Eylül'de ise Ahmet Baki Şimşek'in cansız bedeni bulunmuştu.

        ADLİ SÜREÇ

        Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında işletme yetkililerinden 5'i gözaltına alınmış, bir kişi savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılmış, sulh ceza hakimliğine sevk edilen 3 şüpheli tutuklanmış, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklanan şüphelilerden 2'si ara tutukluluk değerlendirmesinde, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 8 Kasım 2024 tarihinde tutuklu sanık işletme sahibi Bülent Bayrak'a "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 11 yıl 3 ay, diğer sanıklar Cenan Aydın ile Büşra Gökgöz'e 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmiş, sanık Sevcan Ulutürk ise beraat etmişti.

        İSTİNAF SÜRECİ

        Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından itiraz üzerine istinaf mahkemesi Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Bülent Bayrak'ın asli kusurlu olduğu, adalet ve hakkaniyet kuralları uyarınca cezada orantılılık ilkesi gözetilerek alt sınırdan daha fazla uzaklaşmak suretiyle ceza tayini gerektiği belirtmiş ve bazı tanıkların dinlenmesi, hard disklerin incelenmesi için TÜBİTAK'a gönderilmesine hükmederek kararı bozmuştu.

        16 Ekim 2025 tarihli son duruşmada "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan işletme sahibi Bülent Bayrak'a 18 yıl, diğer sanıklardan Cenan Aydın ile Büşra Gökgöz'e 7 yıl 6'şar ay hapis, sanık Sevcan Ulutürk hakkında beraat kararı verilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın onayı ile 9 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmişti.

        Fotoğraf: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        2 genç kızın hayatını kaybettiği kazada sürücü 144 promil alkollü çıktı

        2 genç kızın hayatını kaybettiği kazada sürücü 144 promil alkollü çıktı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        19 ay sonra hayatını kaybetti
        19 ay sonra hayatını kaybetti
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları