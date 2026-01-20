İğneada faciasında 5 görevliye dava

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde 5 Eylül 2023'te sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmıştı. Devlet Su İşleri verilerine göre bölgenin son 500 yıldaki en yoğun yağışı aldığı belirlenmiş, 24 saatte metrekareye 196 kilogram yağış düşmüştü. Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suyun Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılmıştı.
Ormancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgede dizili tomrukların yanı sıra köklerinden sökülen ağaçlar selde sürüklenerek bungalovların bulunduğu tesise ulaşmış, tomruklar ve ağaç kütüklerinin de etkisiyle bungalovlar sürüklenmişti. Bölgeye sevk edilen ekipler, tesiste kalan 12 kişiden haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatmış, ormanda mahsur kalanlardan 6'sı selin olduğu gün kurtarılmıştı. Bölgede 5 Eylül'de Rahile Şimşek ve Suna Duman'ın, 6 Eylül'de Ümit Solmaz, Selman ve Mihriban Bağışlar'ın, 7 Eylül'de ise Ahmet Baki Şimşek'in cansız bedeni bulunmuştu.
ADLİ SÜREÇ
Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında işletme yetkililerinden 5'i gözaltına alınmış, bir kişi savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılmış, sulh ceza hakimliğine sevk edilen 3 şüpheli tutuklanmış, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklanan şüphelilerden 2'si ara tutukluluk değerlendirmesinde, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 8 Kasım 2024 tarihinde tutuklu sanık işletme sahibi Bülent Bayrak'a "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 11 yıl 3 ay, diğer sanıklar Cenan Aydın ile Büşra Gökgöz'e 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmiş, sanık Sevcan Ulutürk ise beraat etmişti.
İSTİNAF SÜRECİ
Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından itiraz üzerine istinaf mahkemesi Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Bülent Bayrak'ın asli kusurlu olduğu, adalet ve hakkaniyet kuralları uyarınca cezada orantılılık ilkesi gözetilerek alt sınırdan daha fazla uzaklaşmak suretiyle ceza tayini gerektiği belirtmiş ve bazı tanıkların dinlenmesi, hard disklerin incelenmesi için TÜBİTAK'a gönderilmesine hükmederek kararı bozmuştu.
16 Ekim 2025 tarihli son duruşmada "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan işletme sahibi Bülent Bayrak'a 18 yıl, diğer sanıklardan Cenan Aydın ile Büşra Gökgöz'e 7 yıl 6'şar ay hapis, sanık Sevcan Ulutürk hakkında beraat kararı verilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın onayı ile 9 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmişti.