İğneada faciasında 5 görevliye dava

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 2023'te meydana gelen selde, ruhsatsız işletildiği belirlenen kamp alanında 6 kişinin hayatını kaybetmesi ve 3 kişinin yaralanmasına ilişkin, İçişleri Bakanlığınca soruşturma izni verilen 5 kamu görevlisi hakim karşısına çıkacak.

AA'da yer alan habere göre Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, tutuksuz sanıklar İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür Vekili Rahim Zobu, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür Vekili Yüksel Akış ile olayın yaşandığı dönem İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hüseyin Ören ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ufuk Gürsel hakkında, her bir maktul ve yaralı için ayrı ayrı ceza talep edildi.

Savcılık, sanıklar hakkında "olası kast ile ölüme sebebiyet verme" suçundan 20 yıldan 25'er yıla, "kasten yaralama" suçundan ise 9 aydan 1 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istedi.

İddianamede, İğneada beldesindeki işletmede 5 Kasım 2020 tarihinden itibaren ruhsat alınmaksızın 19 bungalov ve bir idari binanın kaçak olarak inşa edildiği, bu durumun bilinmesine rağmen tesisin faaliyetlerine devam etmesine ve yeni kaçak yapıların yapılmasına göz yumulduğu belirtildi. Ayrıca iddianamede, 23 Mayıs 2022 tarihli il encümeni yıkım kararının uygulanmadığı ifade edildi. Sanık Bilal Kuşoğlu'nun ifadesinde, Sisli Vadi bölgesindeki kaçak yapılardan selin meydana geldiği gün haberdar olduğunu, daha önce bölgeye hiç gitmediğini ve yıkımlara engel olmadığını ileri sürdüğü kaydedildi. İsnat edilen suçlamaları kabul etmediğini belirten Kuşoğlu'nun, "Yıkılacak yapıların tespitinden sonra yıkım tarihlerinin belirlenerek vatandaşlara tebliğ yazılarını hazırlayıp benim imzamla tebliğ edilmesi sonucu yıkımlar gerçekleşmektedir. Bu konu ile ilgili bana sözlü bir şekilde yıkıma engel durumun olduğuna dair bir bildirim yapılmadı." şeklindeki ifadesine de iddianamede yer verildi. İddianamede, sel olayında Ahmet Baki Şimşek, Rahile Şimşek, Mihriban Bağışlar, Selman Bağışlar, Suna Duman ve Ümit Solmaz'ın hayatını kaybettiği, Kerem Şimşek, Mila Duman ve Hüseyin Duman'ın ise yaralandığı hatırlatılarak, "sanıkların bu sonuçlardan sorumlu oldukları" değerlendirmesinde bulunuldu. 5 sanığın yargılanmasına, Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ilerleyen günlerde başlanacak.