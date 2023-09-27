Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp! İstanbul'da, yolda yürüyen bir kadının cep telefonuyla gizlice fotoğraflarını çeken kişi, çevredekiler tarafından yakalandı. Mahalle sakinleri tarafından darp edilen şüpheli, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Cep telefonunda kadınlara ait gizlice çekilmiş fotoğraflar bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.09.2023 - 15:17 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:24 facebook

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