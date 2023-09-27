Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
İstanbul'da, yolda yürüyen bir kadının cep telefonuyla gizlice fotoğraflarını çeken kişi, çevredekiler tarafından yakalandı. Mahalle sakinleri tarafından darp edilen şüpheli, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Cep telefonunda kadınlara ait gizlice çekilmiş fotoğraflar bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
İstanbul'da olay, dün öğle saatlerinde Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, bir kişi ara sokakta yürüyerek evine giden genç kadının cep telefonuyla gizlice fotoğraflarını çekmeye başladı..png
ŞÜPHELİYİ DARP ETTİLER
Çevredekiler durumu fark edince Alican A.'nın yanına geldi. Genç kadını durumdan haberdar eden vatandaşlar, Alican A.'yı darp etmeye başladı..png
POLİS GÖZALTINA ALDI
Mahalle sakinleri tarafından darp edilen Alican A., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU
DHA'da yer alan habere göre genç kadın, polis merkezi amirliğine giderek Alican A.'dan şikayetçi oldu.
BAŞKA FOTOĞRAFLAR DA BULUNDU
Alican A.'nın cep telefonunu inceleyen polis, telefonda başka kadınlara ait gizlice çekilmiş fotoğraflar olduğunu tespit etti.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Alican A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.