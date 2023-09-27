Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İĞRENÇ ADAM | Kadının gizlice fotoğrafını çeken adama meydan dayağı - Son dakika haberi

        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!

        İstanbul'da, yolda yürüyen bir kadının cep telefonuyla gizlice fotoğraflarını çeken kişi, çevredekiler tarafından yakalandı. Mahalle sakinleri tarafından darp edilen şüpheli, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Cep telefonunda kadınlara ait gizlice çekilmiş fotoğraflar bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 15:17 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da olay, dün öğle saatlerinde Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi.

        İddiaya göre, bir kişi ara sokakta yürüyerek evine giden genç kadının cep telefonuyla gizlice fotoğraflarını çekmeye başladı.

        .png
        .png

        ŞÜPHELİYİ DARP ETTİLER

        Çevredekiler durumu fark edince Alican A.'nın yanına geldi. Genç kadını durumdan haberdar eden vatandaşlar, Alican A.'yı darp etmeye başladı.

        .png
        .png

        POLİS GÖZALTINA ALDI

        Mahalle sakinleri tarafından darp edilen Alican A., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

        DHA'da yer alan habere göre genç kadın, polis merkezi amirliğine giderek Alican A.'dan şikayetçi oldu.

        REKLAM

        BAŞKA FOTOĞRAFLAR DA BULUNDU

        Alican A.'nın cep telefonunu inceleyen polis, telefonda başka kadınlara ait gizlice çekilmiş fotoğraflar olduğunu tespit etti.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Alican A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Olay penaltı dünya basınında!
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        Türkiye'nin yeni kültür rotası!
        Türkiye'nin yeni kültür rotası!
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Merdiven altı peynir işletmesine baskın!
        Merdiven altı peynir işletmesine baskın!
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Üniversitelilere cep telefonu
        Üniversitelilere cep telefonu
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz