İstanbul'da, bazı sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntüler üzerine çalışma başlatan polis, 27 Mayıs'ta, Kadıköy'de yaşları küçük D.N.C ve Ö.Ş.'nin, bir sosyal medya içerik üreticisi tarafından kurgusal olduğu belirtilen video çekimine dahil edildiklerini tespit etti.

ZANLI OPERASYONLA YAKALANDI

AA'daki habere göre çekim sonrası görüntülerin paylaşılmaması talebine rağmen çocukların görüntülerinin sosyal medya platformlarında yayınladığını belirleyen polis, şüpheli A.C.'yi 29 Mayısta Pendik'te düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.C., sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.