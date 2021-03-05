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Emanet edilen köpeğe tecavüz iddiasında flaş gelişme! Sanık hakkında iddianame hazırlandı

Ankara'da geçen yıl temmuz ayında bir köpeğe tecavüz edildiğine dair iddia sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. S.T.'nin 5 yıldır tanıdığı arkadaşı V.U.'ya teslim ettiği ve kanepede ölü bulunan köpekle ilgili iğrenç olayda yeni bir gelişme yaşandı. Kendisine emanet edilen Cocker cinsi köpeğe cinsel istismarda bulunarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan V.U. hakkında, 'sahipli mala zarar vermek' suçundan iddianame düzenlendi. Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, V.U. hakkında 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor

İĞRENÇ OLAY! SON DAKİKA: Emanet köpeğe tecavüz iddiasında flaş gelişme!
Emanet köpeğe tecavüz iddiasında flaş gelişme!
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DHA

Ankara'da, kendisine emanet edilen Cocker cinsi köpeğe cinsel istismarda bulunarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan V.U. hakkında, 'sahipli mala zarar vermek' suçundan iddianame düzenlendi.

S.T., geçen yıl temmuz ayında cenazeye katılmak için şehir dışına çıkarken, köpeğini 5 yıldır tanıdığı arkadaşı V.U.'ya teslim etti. Aynı gece V.U.'nun komşuları, saat 04.00 sıralarında S.T.'nin oğlu U.S.'yi arayarak, evden köpek sesleri geldiğini söyledi. Eve giden U.S., şüpheli ile köpeği aynı kanepede yatarken buldu. Kanepede, kan, tüy ve köpek dışkısı olduğunu fark eden U.S., kontrol ettiğinde köpeğin öldüğünü anladı. U.S., polisi arayarak şikayette bulundu.

MAHKEMEDEN SERBEST KALDI

Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen V.U, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakıldı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen V.U., o gece köpeğin temizliğini ıslak mendil ile yaptığını, ancak tuvalet eğitimi olmadığı için banyoda yıkadığını, ardından da havlu ile kuruladığını ileri sürdü. Akşam oynarken köpeğin üzerine çamaşır askılığını düşürdüğünü iddia eden şüpheli, "Uyumadan önce bir sorun yoktu. Saat 06.00 sıralarına eve polis gelene kadar uyudum. Komşuların iddia ettiği gibi köpek bağırma sesi duymadım. Köpeğe eziyet ederek veya tecavüz ederek öldürmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

PATOLOJİ RAPORU DOSYADA YER ALDI

Savcılık soruşturması kapsamında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından düzenlen patoloji raporunda; iç organlarında meydana gelen kanamanın şiddetli travmadan kaynaklandığının düşünüldüğü, yine yapılan incelemede kanama olan köpeğin anüs bölgesinde insan spermine rastlanılmadığının tespit edildiği belirtildi. Ancak sperm bulunamamasının tek başına hayvana tecavüz edilmediği sonucunu doğurmayacağı, hayvanın muayeneye getirildiği süre, yıkama sonucu sperm tespitini etkileyen uygulamalar ile sonucun değişebilir olmasının mümkün olduğunun da söylendiği aktarıldı.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcı, tüm deliller ışığında şüpheli hakkında dava açılmasının yeterli olduğunu; ancak 'sahipli mala zarar verme' suçunun ilgili madde gereği uzlaşma kapsamında olduğunu belirterek, dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Uzlaştırma savcısı ise, tarafların uzlaşamadıklarını, müştekinin şikayetinden vazgeçmediğini belirterek, şüpheli V.U. hakkında, 'sahipli mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle iddianame düzenledi. İddianame, Ankara Asliye Ceza Mahkemesi´ne gönderildi.

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