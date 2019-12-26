Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesince haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından dava açılan ve tutuksuz yargılanan eski ve mevcut HDP il yöneticileri Ahmet Aksu, Özcan Ağdaş, Aziz Doğan, Ahmet Sertkaya ile İnsan Hakları Derneği Malatya İl Başkanı Gönül Öztürkoğlu ve DBP yöneticisi Nermin Tuncel ve Hasan Karvar'ın yargılandığı dava karara bağlandı.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, mahkeme heyeti, sanıklardan İnsan Hakları Derneği Malatya Şubesi Başkanı Gönül Öztürkoğlu, DBP il yöneticisi Nermin Tuncel, Hasan Karvar ve Özcan Ağdaş'a "silahlı terör örgütü üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Sanıklardan Aziz Doğan'a "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 1 yıl 16 ay 3 gün, Ahmet Aksu'ya ise aynı suçtan 1 yıl 18 ay hapis cezası veren heyet, sanık Ahmet Sertkaya'nın ise beraatına hükmetti.

10 AYRI ADRESE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 27 Kasım 2018'de kent merkezi ile Yazıhan, Hekimhan ve Akçadağ ilçelerinde belirlenen 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda eski ve mevcut HDP il yöneticileri Ahmet Aksu, Özcan Ağdaş, Aziz Doğan, Ahmet Sertkaya ile İnsan Hakları Derneği Malatya İl Başkanı Gönül Öztürkoğlu ve DBP yöneticisi Nermin Tuncel ve Hasan Karvar gözaltına alınmıştı.