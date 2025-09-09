İK teknolojileri masaya yatırıldı

Ödüllendirme sistemleri şirketi Momento, İnsan Kaynakları (İK) süreçleri ve organizasyonel dönüşüm alanında danışmanlık hizmeti veren Arven Consultancy ve otomasyon çözümleriyle işe alım süreçlerini dijitalleştiren Hirex’in katkılarıyla hayata geçirilen Re-HR etkinliği, insan kaynaklarının geleceğine ışık tuttu. Yapılan açıklamaya göre etkinlikte hibrit çalışma modellerinden yapay zekâ tabanlı işe alım süreçlerine, çalışan memnuniyetini artıran ödüllendirme sistemlerinden organizasyonel dönüşümün yapı taşlarına kadar pek çok başlık masaya yatırıldı.

"KALICI DEĞER YARATMAYI HEDEFLİYORUZ"

Momento’nun Satış ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gövenç, panelde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Dijitalleşme sadece iş süreçlerini hızlandırmıyor, aynı zamanda teşekkür ve takdir kültürünü de görünür kılmamızı sağlıyor. Bugün bir çalışana doğum gününde kişiselleştirilmiş bir sürpriz göndermek ya da bir başarısını tüm şirkete duyurmak, sadece birkaç saniye sürüyor. Biz Momento olarak tam da bu noktada varız. Şirketlere, çalışanlarının değerini hissettirecek inovatif çözümler sunuyoruz. Ama asıl amacımız basit bir ödül vermek değil; teşekkürün, takdirin, bağlılığın bir kültür haline gelmesine yardımcı olmak. Önümüzdeki dönemde de amacımız, çalışan deneyimini merkeze alan yenilikçi ödüllendirme modelleriyle iş dünyasında kalıcı değer yaratmak.”

"KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM YOLCULUKLARINA EŞLİK EDİYORUZ" Arven Consultancy Kurucusu Burcu Doğru ise şöyle konuştu: “ARVEN olarak insan kaynaklarını yalnızca işe alım süreçleriyle sınırlamıyor, kurumların kültürel ve organizasyonel dönüşüm yolculuklarına eşlik ediyoruz. Uygulamalı danışmanlık modelimizle, sadece yol haritasını çizmekle kalmıyor, değişimin hayata geçirilmesinde aktif rol alıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, gerçek sürdürülebilirlik doğru yeteneğin işe alınmasıyla değil, kurum kültürüne yerleşmesiyle başlar.” Hirex Kurucu Ortağı Ahmet Hoşgör ise şunları söyledi: “Hirex olarak, işe alımdan onboarding’e kadar tüm İK süreçlerini tek bir platformda birleştiriyor, İK ekiplerinin iş yükünü azaltırken adaylara da güçlü bir deneyim sunuyoruz. İşe alımı karmaşık bir operasyon değil, güçlü ekiplerin temelini atan stratejik bir süreç olarak görüyoruz. Yapay zekâ destekli aracımızla, başvuru sürecinden işe başlama anına kadar her adımı hem aday hem de ekipler için daha verimli, daha akıllı ve daha insana dokunan bir hale getirmeye odaklanıyoruz.”