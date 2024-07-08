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        Haberler Dünya IKBY İçişleri Bakanı Ahmed, terör örgütü PKK’nın bölgede yaşanan tüm sorunların kaynağı olduğunu söyledi | Dış Haberler

        IKBY İçişleri Bakanı Ahmed, terör örgütü PKK’nın bölgede yaşanan tüm sorunların kaynağı olduğunu söyledi

        Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İçişleri Bakanı Reber Ahmed, terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığının yasa dışı olduğunu söyledi. Ahmed, "Bölge halkının ve oradaki köylülerin problemlerle karşılaşmaması ve sıkıntı çekmemesi için PKK'nın o bölgeleri terk etmesi gerekiyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 22:32 Güncelleme: 08.07.2024 - 22:32
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        'PKK o bölgeleri terk etmeli'
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        Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmed, terör örgütü PKK’nın bölgede yaşanan tüm sorunların kaynağı olduğunu belirterek, “(terör örgütü PKK) Kürdistan Bölgesi topraklarından çıkmalıdır.” dedi.

        Ahmed, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK’nın bölgedeki varlığının sona erdirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Terör örgütü PKK’nın bölgedeki varlığının yasa dışı olduğunu kaydeden Ahmed, "Mutlulukla ifade etmeliyim ki Irak hükümeti son süreçte PKK’nın yasaklı örgüt olduğuna karar verdi. Bölge halkının ve oradaki köylülerin problemlerle karşılaşmaması ve sıkıntı çekmemesi için PKK’nın o bölgeleri terk etmesi gerekiyor." diye konuştu.

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        Ahmed, terör örgütü PKK’nın bölgede yaşanan tüm sorunların kaynağı olduğunu vurgulayarak “(Terör örgütü PKK) Kürdistan Bölgesi topraklarından çıkmalıdır.” ifadelerini kullandı.

        Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad Miri el-Musevi, 1 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Kerkük, Erbil ve Duhok'ta son zamanlarda meydana gelen yangınların faillerinin terör örgütü PKK mensupları olduğunu bildirmişti.

        Musevi, yakalananların ifadelerinde başka bölgelerde de yangın çıkarmayı planladıklarını itiraf ettiklerini aktarmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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