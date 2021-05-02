Prof. Dr. Aydın Işık, Kovid-19'a yenik düştü 0:00 / 0:00

İHA

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydın Işık (50),Kovid-19'a yakalandıktan sonra gittiği hastanede tedavi altına alındı. İHA'nın haberine göre; bir süredir yoğum bakım ünitesinde entübe olduğu öğrenilen Işık, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan, görevli olduğu üniversitenin internet sitesinde Işık’ın vefatına yönelik başsağlığı mesajı yayımlandı. Mesajda, “Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültemiz Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydın Işık vefat etmiştir. Hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.