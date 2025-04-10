İki ailenin kavgasında o ölmüştü! Kahreden ayrıntı!
Diyarbakır'da, iki aile arasında husumet nedeniyle yaşanan silahlı kavgada yaşamını yitiren 33 yaşındaki Ferhat Tangüner'in, tarafları ayırmak için olay yerine gittiği ve Şanlıurfa'da psikolog olarak görev yaptığı ortaya çıktı
Diyarbakır'da olay, 8 Nisan’da akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 14’üncü Sokak’ta meydana geldi.
Uzun süredir borç ve istenmeyen evlilik nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile sokakta karşılaştı.
BİRİ POLİS 9 KİŞİ YARALANDI
DHA'daki habere göre taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, olaya müdahale etmeye çalışan polis memuru E.E. (31) ile birlikte 9 kişi yaralandı.
ÇATIŞMA ANI KAMERAYA YANSIDI
Seken kurşunlar park halindeki araç ve iş yerlerine isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silahlı çatışma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Görüntülerde, vurulduğu anlaşılan kişinin yardım çığlıkları ile art arda patlayan silah sesleri duyuldu. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
İKİ ÇOCUK BABASI CAN VERDİ
Ferhat Tangüner, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Tangüner’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
EŞİNE "KAVGAYI AYIRMAYA GİDİYORUM" DEMİŞ
Ferhat Tangüner’in, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nde, 2 yıldır psikolog olarak görev yaptığı, olay günü ise ailesinin Huzurevleri Mahallesi’ndeki evinde olduğu sırada yakınlarının kavga ettiğini gelen telefonla öğrendiği, eşine ise kavgayı ayırmaya gidip geri döneceğini söylediği öğrenildi.