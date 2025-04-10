Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İki ailenin kavgasında Ferhat Tangüner ölmüştü! Kahreden ayrıntı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        İki ailenin kavgasında o ölmüştü! Kahreden ayrıntı!

        Diyarbakır'da, iki aile arasında husumet nedeniyle yaşanan silahlı kavgada yaşamını yitiren 33 yaşındaki Ferhat Tangüner'in, tarafları ayırmak için olay yerine gittiği ve Şanlıurfa'da psikolog olarak görev yaptığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 13:30 Güncelleme: 10.04.2025 - 14:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki ailenin kavgasında o ölmüştü! Kahreden ayrıntı!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır'da olay, 8 Nisan’da akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 14’üncü Sokak’ta meydana geldi.

        Uzun süredir borç ve istenmeyen evlilik nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile sokakta karşılaştı.

        BİRİ POLİS 9 KİŞİ YARALANDI

        DHA'daki habere göre taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, olaya müdahale etmeye çalışan polis memuru E.E. (31) ile birlikte 9 kişi yaralandı.

        ÇATIŞMA ANI KAMERAYA YANSIDI

        Seken kurşunlar park halindeki araç ve iş yerlerine isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silahlı çatışma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Görüntülerde, vurulduğu anlaşılan kişinin yardım çığlıkları ile art arda patlayan silah sesleri duyuldu. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        İKİ ÇOCUK BABASI CAN VERDİ

        Ferhat Tangüner, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Tangüner’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        EŞİNE "KAVGAYI AYIRMAYA GİDİYORUM" DEMİŞ

        Ferhat Tangüner’in, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nde, 2 yıldır psikolog olarak görev yaptığı, olay günü ise ailesinin Huzurevleri Mahallesi’ndeki evinde olduğu sırada yakınlarının kavga ettiğini gelen telefonla öğrendiği, eşine ise kavgayı ayırmaya gidip geri döneceğini söylediği öğrenildi.

        'Kız kaçırma' kavgası! Aileler silahlarını çekti! Ölü ve yaralılar var!
        'Kız kaçırma' kavgası! Aileler silahlarını çekti! Ölü ve yaralılar var! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM heyetinden görüşme öncesi açıklama
        DEM heyetinden görüşme öncesi açıklama
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        Demokratlar Musk'ı ayrılmaya zorlayacak
        Demokratlar Musk'ı ayrılmaya zorlayacak
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Solskjaer'in stoper planı!
        Solskjaer'in stoper planı!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        3 yaşında geçirdiği kaza hayatını altüst etti! Şifayı Türkiye’de buldu
        3 yaşında geçirdiği kaza hayatını altüst etti! Şifayı Türkiye’de buldu
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!