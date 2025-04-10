İki ailenin kavgasında o ölmüştü! Kahreden ayrıntı! Diyarbakır'da, iki aile arasında husumet nedeniyle yaşanan silahlı kavgada yaşamını yitiren 33 yaşındaki Ferhat Tangüner'in, tarafları ayırmak için olay yerine gittiği ve Şanlıurfa'da psikolog olarak görev yaptığı ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 10.04.2025 - 13:30 Güncelleme: 10.04.2025 - 14:16 facebook

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