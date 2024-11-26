Kısa süre önce Mersin’in Toroslar ve Akdeniz ilçelerine de kayyum atanması gündeme gelmiş ve bu konuda da siyaset içinde tartışmalar yaşanmıştı.

Farklı partilerin yönetiminde olan belediyelere kayyum atanmasında; yürüyen soruşturmalar, kesinleşen yargı kararlarının yanı sıra Kent İttifakı uzlaşıyla muhalefetin kazandığı yerlere odaklanıldığı görülüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son olarak Tunceli ve ilçesi Ovacık’a kayyum atanmasına tepki göstererek, “Kayyumlardaki esas mesele halkı cezalandırmaktır” ifadesini kullanmıştı. CHP’li Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanmasından sonra parti içinde farklı görüşler ortaya atılmış ve bölünmeler yaşanmıştı. İstanbul’daki destek mitingine CHP’den bazı önemli isimler katılmamıştı.

REKLAM Mardin Büyükşehir’e kayyum atanması sürecinde görevden alınan Ahmet Türk’e CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun verdiği destek de parti içinde tartışılmıştı. Son olarak Tunceli ve ilçesi Ovacık’a kayyum atanması CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sert tepkisine yol açtı. İçişleri Bakanlığı açıklamasında, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak’ın, PKK üyeliğinden ceza almış olması ve PKK propagandası yapmak suçlamasıyla hakkındaki soruşturmanın devam etmesi nedeniyle geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ise Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevden alınırken, bu konudaki Bakanlık açıklamasında, Sarıgül'ün PKK üyeliğinden ceza almış olması nedeniyle geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi. KAYYUMLARLA İLGİLİ GENEL KARAR Kayyum atamalarında mahkeme süreçleri, sonuçlanan davalar ve soruşturma süreçleri sıkı şekilde takip ediliyor. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü bu konuda titiz bir çalışma yürütüyor.