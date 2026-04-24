        Haberler Gündem Çevre İki bölgede alarm: Son 18 yılda vakalar arttı | Son dakika haberleri

        Kuşadası Körfezi ve Patara sahili bölgesinde alarm: Son 18 yılda vakalar arttı

        Aydın'ın Kuşadası Körfezi ve Antalya'nın Kaş Patara bölgesinden elde edilen uzun vadeli verilerle hazırlanan çalışmada, deniz kaplumbağalarının karaya vurma vakalarının son 18 yılda arttığı tespit edildi. Çalışmada yer alan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, riskin özellikle yaz aylarında yoğunlaştığı ifade etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 11:06 Güncelleme:
        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Oğuz Türkozan, Hakkari Üniversitesi'nden Sezgin Karaman, Denizli Pamukkale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Eyüp Başkale, İstanbul Üsküdar Üniversitesi'nden Ayfer Şirin ve Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü'nün işbirliğiyle hazırlanan deniz kaplumbağalarına ilişkin makale, hakemli bir dergide yayımlandı.

        Ortak çalışmayla hazırlanan araştırmada, Kuşadası Körfezi ve Antalya'nın Kaş ilçesi Patara sahili bölgesinden elde edilen uzun dönemli veriler değerlendirildi. Çalışmada, Kuşadası Körfezi'nden 2007-2024 yılları arasını kapsayan 18 yıllık, Patara'dan ise 2019-2024 yılları arasını kapsayan 6 yıllık karaya vurma verileri incelendi.

        Araştırma kapsamında geneli iribaşlı deniz kaplumbağası (Caretta caretta) ve yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) olmak üzere toplam 397 karaya vurma vakası kaydedildi.

        Elde edilen veriler, karaya vurma vakalarının yıllar içinde belirgin şekilde arttığını ortaya koyarken, Kuşadası Körfezi'nde bazı bölgelerde yoğunlaşmalar yaşandığı tespit edildi.

        Araştırmada dikkat çeken bir diğer veri ise incelenen kaplumbağaların yaklaşık yarısında dış yaralanma izine rastlanmaması oldu. Bu durumun, ölümlerin genellikle balıkçılık faaliyetleri ile etkileşim ya da su altında kalmaya bağlı dolaylı nedenlerden kaynaklanabileceğine işaret ettiği ifade edildi.

        Mevsimsel verilerin de riskin özellikle kıyı kullanımının arttığı yaz aylarında yükseldiğini ortaya koyduğunu ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü "Mevsimsel eğilimler ve boyut dağılımları, riskin kıyıdaki insan faaliyetlerinin yoğunlaştığı sıcak aylarda daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca, belgelenen karaya vurma artışı, bölgesel denizel mekansal planlama ve kıyı yönetimi için gerekli olan kanıta dayalı bilgilerin sağlanmasında, uzun süreli vatandaş bilimi ve kurumsal ağların kritik rolünü vurgulamaktadır" dedi.

        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        "Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz"
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        Meta iş gücünün yüzde 10'unu çıkartıyor
        Yapay zeka siber saldırıların etkisini artırıyor
        Maduro operasyonunda görev alıp bahisten 409 bin dolar kazandı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        "Beşiktaş kupa aşkına"
        Yamaç daha 10 aylıktı... Anne kucağından ölüme gidiş!
        En etkili isimler Time 100 Galası'nda
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bekarlığa veda etti
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        Bu sistemi kim, nasıl kurdu?
        Zorbalığı yargıya taşıyor
        "Çiçek alacağım" diye çağırıp 5 kurşunla öldürmüş!
        Hayranı Kur'an-ı Kerim hediye etti
