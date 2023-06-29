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DHA

Kütahya'da, 2 çocuğunu kavşaklarda dilendirdiği tespit edilen S. Ö., kendisini yakalamaya gelen polise bıçakla saldırdı. Daha sonra kendisini yaralayan şüpheliye ilk müdahaleyi de yine polis ekipleri yaptı.

Adnan Menderes Bulvarı Sanayi Kavşağı'nda 2 çocuğun dilencilik yaptığını fark eden Çocuk Şube ekipleri, çocukları yasal işlem başlatmak için polis aracına aldı. Bu sırada gelen babaları S. Ö., polis ekiplerine bıçak çekip saldırdı.