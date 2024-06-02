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        Haberler Gündem Güncel İki futbolcu sıcaktan baygınlık geçirdi | Son dakika haberleri

        İki futbolcu sıcaktan baygınlık geçirdi

        Çorum'un Alaca ilçesinde amatör ligde oynanan karşılaşma sırasında 2 futbolcu sıcaklık nedeniyle baygınlık geçirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 22:30 Güncelleme: 02.06.2024 - 22:30
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        İki futbolcu sıcaktan baygınlık geçirdi
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        Çorum Beltaş 2. Amatör Küme play-off grubu 3. hafta maçında Alacagücü, Mecitözüspor'u konuk etti.

        Hava sıcaklığının 29 dereceye çıktığı ilçede, karşılaşma sırasında futbolculardan Koray Demir ve Rıdvan Mert Altınok fenalaştı.

        Fotoğraf: AA

        Baygınlık geçiren 2 futbolcu, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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