'İki Gözüm Ahmet: Sürgün'ün çekimleri 5 ay sürdü

'İki Gözüm Ahmet: Sürgün'ün ekibi, özel gösterim için bir araya geldi.

Ahmet Kaya’yı canlandıran başrol oyuncusu Özgür Tüzer gecede duygularını şu sözlerle ifade etti: Filmimize çok emek verdik. Ahmet Kaya gibi bir ismi canlandırmak benim için tarif edilemez bir duygu. Hem ses hem de fiziki benzerliğimden dolayı tercih edildim ve bu benim için büyük bir gurur kaynağı. Duyduğumda kalbim yerinden çıkacaktı. Çekimler yaklaşık 5 ay sürdü. Malatya, İzmir ve Fransa'da çektik. İzleyiciler filmimizi yalnız bırakmasınlar. Şu an sinemalarda ve tüm Avrupa'da da vizyona gireceğiz. Ahmet Kaya sevenleri bekliyoruz.