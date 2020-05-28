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İki ilde silahlı saldırı ve kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Manisa ve Aksaray'da yaşanan silahlı saldırı ve kavgada 1 kişi ölürken, 2 kişi yaralandı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 18 yaşındaki genç, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin açtığı ateş sonucu yaralandı. Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada ise 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

silahlı saldırı ve kavga
Genel

Manisa ve Aksaray'da meydana gelen silahlı saldırı ve kavgada biri 18 yaşında 2 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını keybetti.

DHA'nın haberine göre, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Rezzan Tayfan (18),kimliği belirsiz kişi veya kişilerin açtığı ateş sonucu yaralandı.

Olay, saat 22.45 sıralarında Yeni Mahalle Son Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Rezzan Tayfan sokakta yürüdüğü sırada, bir otomobilden kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tayfan kalçasından vurulurken, saldırgan kişi veya kişiler olay yerinden hızla uzaklaştı.

Tayfan ise ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri Tayfan'ı vuran kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KÖYLÜLERİN SİLAHLI KAVGASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

AA'nın haberine göre, Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Aralarında husumet bulunan aynı köylü Serhat Adak ile Ramazan A. ve kardeşi Ümit A. (35),Çankaya Mahallesi Yunus Emre Sokak'ta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Serhat Adak ve Ramazan A, Ortaköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Serhat Adak müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Ayağından yaralanan Ramazan A, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kavganın ardından kaçan Ümit A. Ortaköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

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