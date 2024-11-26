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        İki ilde taşımalı eğitime bir gün ara

        Çorum ve Amasya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün il genelinde taşımalı eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 09:17 Güncelleme: 26.11.2024 - 09:30
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        İki ilde taşımalı eğitime bir gün ara
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        Çorum'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sürerken valilikten il genelinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği duyuruldu.

        Valilikten yapılan açıklamada, "Ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim ve orta öğretim öğrencileri için eğitim-öğretime 26 Kasım 2024 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        AMASYA

        Amasya Valiliği de kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

        Açıklamada, "Kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde taşımalı eğitim hizmetinden faydalanan öğrencilerimiz için 26 Kasım Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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        #çorum
        #kar yağışı
        #eğitim
        #tatil
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