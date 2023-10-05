Haberler Dünya İki kadını öldüren ve 100'den fazla cesede cinsel tacizde bulunan David Fuller'ın hayretler içinde okuyacağınız hayatı

İki kadını öldüren ve 100'den fazla cesede cinsel tacizde bulunan David Fuller'ın hayretler içinde okuyacağınız hayatı David Fuller, dışarıdan bakıldığında tatlı ve nazik bir yaşlı adama benziyordu. Ancak kendisi; iki kadını öldüren ve onlara cinsel istismarda bulunan, çalıştığı hastanenin morgunda ölüleri taciz eden azılı bir suçluydu. Ancak gerçeğin ortaya çıkması yıllar aldı; David yakalandığında 67 yaşındaydı ve geride birçok kurban bıraktı. Habertürk Giriş: 05.10.2023 - 11:18 Güncelleme: 05.10.2023 - 11:18 facebook

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David Fuller, 4 Eylül 1954'te doğdu ve İngiltere'nin güney kıyısındaki Portsmouth'ta büyüdü. Bir yetişkin olarak Kent ve Sussex civarındaki birçok farklı hastanede elektrikçi olarak çalıştı, üç kez evlendi ve farklı evliliklerinden dört çocuğu oldu. Çalıştığı hastanelerde çalışkan ve güler yüzlü bir personel olarak tanınan Fuller, sakin bir hayat yaşayan, bisiklete binmek, kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılık gibi masum hobilerle ilgilenen sıradan bir adama benziyordu. Fotoğraf: Kent Polisi

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CİNAYETLER BAŞLIYOR Ancak yüzeyin altında daha karanlık bir şeyin oluşmaya başladığına dair ipuçları vardı. 1973 ve 1977'de Fuller, evlere arka camlardan girdiği ve "sarmaşık hırsızlıklar" olarak anılan bir dizi ev hırsızlığından suçlu bulundu. Ama hapis cezasına çarptırılmadı. 1987 yılında, o zamanlar 25 yaşında ve yeni boşanmış genç bir kadın olan Wendy Knell ile tanıştı. İkili, David'in müdürlüğünü yaptığı fotoğrafçılık mağazasında karşılaştı. 23 Haziran günü Wendy yatağında çıplak ve kanlar içinde ölü olarak bulundu ve muhtemelen cinsel saldırıya uğramıştı.