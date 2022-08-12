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İki kardeş eniştelerini defalarca bıçakladı!

Malatya’da, boşanma aşamasında olan eşinin kardeşleri tarafından bir işyerinde bıçaklanan kişi ağır yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga ise kameralara saniye saniye yansıdı

Son dakika haberi: İki kardeş eniştelerini defalarca bıçakladı! - Malatya haberleri
İki kardeş eniştelerini defalarca bıçakladı!
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İHA

Malatya'da, dün akşam 19.30 sularında Atatürk Caddesi üzeri Eski Belediye hizmet binası karşısında kan donduran bir olay meydana geldi.

BOŞANMA AŞAMASINDAYDI

İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, kaldırım üzerinde yürüyen C.B. (27) boşanma aşamasında olduğu eşinin kardeşleri B.D. (25) , M.D. (30) ile karşılaştı.

BIÇAK DARBELERİYLE YARALANDI

Karşılaşma sonrası taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek bir işyerinde devam ederken, C.B. aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralandı.

İKİ KARDEŞ KAÇARAK UZAKLAŞTI

İki kardeşin kaçarak bölgeden uzaklaştığı olayda işyeri çalışanları büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ZANLILAR GÖZALTINA ALINDI

Sol karın boşluğunda yaralanan C.B. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, olay anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Eniştelerini bıçakla yaralayan iki kardeşin olayda kullandıkları suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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