İki kardeşi hayattan koparan kaza!

Gaziantep'te park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki Abuzer (40) ve Zeynel Alagöz (42) kardeşler yaşamını yitirdi, ağabeyleri yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza, gece geç saatlerde meydana geldi. Zeynel Alagöz yönetimindeki otomobil yol kenarında park halinde bulunan TIR'a çarptı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeynel Alagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücünün kardeşi Abuzer Alagöz (40) ve ağabeyi Celal Alagöz (57) ise ilk müdahalelerinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abuzer Alagöz de kurtarılamadı. 2 kardeşin cenazesi, memleketleri Adıyaman'a gönderildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.