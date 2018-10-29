Adana'da dün bir mağazanın 9. katındaki balkondan atlayarak intihar eden kadının kız kardeşinin de iki ay önce mağazanın karşısındaki otelin 5. katından yine bir pazar günü atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı Edinilen bilgiye göre, olay Döşeme Mahallesi'nde dün meydana geldi.

İddiaya göre, bir mağazanın 9. kattaki kafeteryasına gelen Selver D. (42) bir süre sonra sigara içmek için balkona çıktı. Bir süre sonra içeri girmeyince mağaza çalışanları merak edip kontrol ettiklerinde kadını mağazanın önündeki beton zeminde hareketsiz halde yatarken gördü. Bunun üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Dün hayatına son veren Selver D.

KARDEŞİNİN ACISINA DAYANAMADI İDDİASI

İHA'da yer alan habere göre polis, Selver D.'nin kimliğinden ailesine ulaşmaya ve neden intihar ettiğini araştırmaya başladı. Polis araştırma yaparken, Selver D.'nin kız kardeşi Mihriban D.'nin (41) 2 Eylül Pazar günü aynı mağazanın hemen karşısındaki otelin 5. katından atlayarak intihar ettiğini belirledi.

İki ay önce aynı bölgede hayatına son veren Mihriban D.

Polis yaptığı araştırmada ilk intihar eden Mihriban D.'nin psikolojik sorunları olduğunu, bu nedenle intihar ettiğini saptadı. Polis, dün intihar eden Selver D.'nin ise kız kardeşinin acısına dayanamayarak onun intihar ettiği yerde ölmek istediğini, ancak otele giremeyince mağazaya girip kız kardeşi gibi kaldırıma atlayarak intihar ettiğini belirledi.

Selver D.'nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

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