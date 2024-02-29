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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro İki sezondur her oyunu kapalı gişe oynanan ‘Yılmaz Erdoğan’ AKM’ye geliyor

        İki sezondur her oyunu kapalı gişe oynanan 'Aydınlıkevler' AKM'ye geliyor

        Yapımını BKM'nin üstlendiği, Demet Akbağ'ın performansıyla Yılmaz Erdoğan'ın kalemini buluşturan 'Aydınlıkevler' iki senedir ara vermeden kapalı gişe oyunlarına devam ediyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde sahnelenen 'Aydınlıkevler', İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde de sahnelenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 11:53 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:53
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        Demet Akbağ’ın yanı sıra Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın performansları ile büyük övgü toplayan ‘Aydınlıkevler’, 1970’li yılların samimiyetini sahneye aktarmaya devam ediyor. Seyircileri; soğuk Ankara günlerine doğru yolculuğa çıkaran ‘Aydınlıkevler’, bir babaanneyle torunun hayatından, zamansız ama ‘her zamana ait’ bir hikâye anlatıyor.

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        Yönetmenliğini Serdar Biliş’in proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı ve Tuluğ Tırpan’ın orijinal bestelerinin yanı sıra Mustafa Olgan’ın sahnedeki canlı müzikleri ile de beğeni toplayan ‘Aydınlıkevler’in kadrosunda genç kuşağın yetenekli oyuncuları Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş ve usta oyuncu Caner Alkaya da yer alıyor.

        'Aydınlıkevler', İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde de sahnelenecek. AKM'deki oyunun tarihi 5 Mart...

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        AYDINLIKEVLER KÜNYE
        Yazan: Yılmaz Erdoğan
        Yöneten: Serdar Biliş
        Oyuncular:
        Demet Akbağ
        Salih Bademci
        Burak Dakak
        Sinem Ünsal
        Nebi Tolga Yılmaz
        Sevda Baş
        Caner Alkaya
        Barkın Sarp
        Ömer Güneş
        Yapımcı: BKM
        Proje Yapımcısı: Nisan Ceren Özerten
        Sahne ve Işık Tasarımı: Cem Yılmazer
        Kostüm Tasarımı: Ayşegül Alev
        Müzik: Tuluğ Tırpan
        Çizer: Vardal Caniş
        Hareket Düzeni: Büşra Firidin
        Multimedya: İllusionist
        Müzisyen: Mustafa Olgan
        Uygulayıcı Yapımcı: Naz Güven
        Yapım Koordinatörü: Deniz Saip
        Prodüksiyon Amiri: Emrah Altıntoprak
        Fotoğraf: Burcu Karademir
        Medya İletişim: PPR Medya
        Reji Asistanları: Serin Öztoprak, Ozan Bingöl
        Kostüm Asistanı: Deniz Yılmaz
        Oyun Asistanları: Şükrü Buğra Akkemik, Ekinsu Köse, Ali Emre Bakar, Emir Furkan Çavdar, Defne Başoğlu

        #demet akbağ
        #yılmaz erdoğan
        #Salih Bademci
        #Sinem Ünsal
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