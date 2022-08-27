İki taraf da şikayetçi olmadı! Kamyon şoförü serbest!

Hemen arkadan gelen Mehmet Ali Timurhan'ın kullandığı otomobil de savrulan minibüse çarptı. Kamyon ve minibüs şarampole düştü.

DHA'da yer alan habere göre karşı şeride geçen kamyon, Uğur Yılmaz yönetimindeki içinde İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada Tatlıses'in bulunduğu minibüs, alev aldı. Aracın yandığını gören Tatlıses´in oğlu İdo Tatlıses, yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

Tatlıses, dün akşam da Çeşme'de konser verdi. Tatlıses dışındaki diğer yaralılar da tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Araçta sıkışan İbrahim Tatlıses, alevlerin söndürülmesinin ardından ekiplerin müdahalesi sonrası yaklaşık 1 saatte çıkarıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Tatlıses, bölgedeki özel hastaneye kaldırıldı. Doktorların genel müdahalesi sonrası Tatlıses'in ayak tarak kürek kemiklerinde kırık olduğu tespit edildi.

TARAFLAR ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Kazayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı, kamyon şoförü Gültekin Gülsoy'un yapılan muayenesinde, kanında 0.10 promil alkol tespit edildiği belirtildi. Gülsoy işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"BÜYÜK ŞOK YAŞADIM" DEMİŞTİ

Bu arada Tatlıses'in şoförü Uğur Yılmaz da ifadesinde karşı yönden gelen kamyonla bir anda çarpıştığını ve büyük şok yaşadığını ifade etti.