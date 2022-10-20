İki turistin öldüğü balon kazasında pilotun ifadesi ortaya çıktı! 0:00 / 0:00

DHA

Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde 2 turistin hayatını kaybettiği sıcak hava balonu kazasında tutuklanan Mısırlı pilot Moustafa Mohamed Amin Khelidy'in verdiği ifadede, "Balon ile inmeden önce yolculara gerekli uyarıları yaptım. 5 yolcu iniş pozisyonu kuralına uymadığı için düştü" dediği öğrenildi. DHA'nın haberine göre kazada ölen Maria Christiana Baltrons (62) ile Dolors Masana'nın (64) cenazeleri, ülkelerine götürülmek üzere yola çıktı. Olay, 2 gün önce sabah saatlerinde Kavak beldesinde meydana geldi. Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri mevkinden kalkış yapan özel bir şirkete ait balon, rüzgar nedeniyle Killik bölgesine sert iniş yaptı. Balondaki turistlerden İspanya vatandaşları Maria Christiana Baltrons ile Dolors Masana hayatını kaybetti, Josefa Franco Gıl, Lourdes Beltran Sole ve Maria Mercedes Rier yaralandı. Yaralılardan Özel Versa Hastanesi´nde tedavisi süren Josefa Franco Gıl´ın yoğun bakımda olduğu, Özel Kapadokya Hastanesi´ndeki Lourdes Beltran Sole ile Nevşehir Devlet Hastanesi´ndeki Maria Mercedes Rier´in ise normal serviste tedavisinin devam ettiği belirtildi. Olayın ardından gözaltına alınan balon pilotu Moustafa Mohamed Amin Khelidy, tutuklandı.

KADIN TURİSTLER 21 KİŞİLİK KAFİLEYLE GELMİŞ Kazada yaşamlarını yitiren 2 kadın turistin İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Llorent De Mar kasabasında yaşadıkları öğrenildi. Kadın turistlerin 21 kişilik kafile ile Kapadokya'ya geldikleri belirtildi. Hayatını kaybeden 2 turistin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün cenazeleri ülkelerine gönderilmek üzere yola çıktı. Kara yolu ile Ankara'ya götürülen cenazeler, ardından hava yoluyla ülkelerine gönderilecek.