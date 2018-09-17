Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Lokomotiv Moskova yarın yapacağı maç, Avrupa kupalarında Türk ve Rus futbol takımları arasındaki 39. karşılaşma olacak.

İki ülke takımları arasında daha önce oynanan 38 maçın 8'ini Türk, 18'ini Rus ekipleri kazandı, 12 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Söz konusu karşılaşmalarda Türk takımlarının 37 golüne, Rus ekipleri 50 golle karşılık verdi.

GALATASARAY 8 MAÇ YAPTI

Galatasaray, Rus takımları ile Avrupa kupalarında bugüne dek 8 kez karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmaların birini kazandı, 5'ini kaybetti ve 2'sinde berabere kaldı.

Galatasaray, 1971-1972 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda eşleştiği CSKA Moskova ile ilk maçta 1-1 berabere kalırken, deplasmanda 3-0 mağlup oldu.

UEFA Kupası'nda 1975-1976 sezonunda karşılaştığı Torpedo Moskova'ya ilk maçta 4-2, ikinci karşılaşmada da 3-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, organizasyondan elendi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1993-1994 sezonunda grup aşamasında Spartak Moskova ile deplasmanda yaptığı maçtan 0-0 berabere ayrılırken, sahasındaki müsabakada ise 2-1 yenildi.

Sarı-kırmızılı takım, 2002-2003 sezonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Lokomotiv Moskova ile deplasmanda oynadığı maçı 2-0 kazanırken, İstanbul'daki karşılaşmayı ise 2-1 yitirdi.

LOKOMOTİV MOSKOVA, TÜRK TAKIMLARIYLA 10 MAÇ OYNADI

Galatasaray'ın rakibi Lokomotiv Moskova, Türk takımlarıyla daha önce 10 maç yaptı.

Rus ekibi, Kocaelispor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı söz konusu 10 karşılaşmadan 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldı.

TÜRK VE RUS TAKIMLARININ MAÇLARI

Türk ve Rus takımları arasında oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

Sezon Organizasyon Maç Sonuç 1971-72 Şampiyon Kulüpler Galatasaray-CSKA Moskova 1-1 / 0-3 1971-72 Kupa Galipleri Eskişehirspor-D.Moskova 0-1 / 0-1 1981-82 Kupa Galipleri Ankaragücü-Rostov 0-3 / 0-2 1975-76 UEFA Kupası Galatasaray-Torpedo Moskova 2-4 / 0-3 1993-94 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Spartak Moskova 0-0 / 1-2 1996-97 İntertoto Kupası Antalyaspor-Volgograd 2-1 1996-97 İntertoto Kupası Kocaelispor-Uaralmash 0-2 1997-98 İntertoto Kupası Antalyaspor-Nizhny Novgorod 0-1 1997-98 Kupa Galipleri Kocaelispor-L.Moskova 1-2 / 0-0 2000-01 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-L.Moskova 3-0 / 3-1 2002-03 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-L.Moskova 2-0 / 1-2 2005-06 UEFA Kupası Beşiktaş-Zenit 1-1 2007-08 Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-CSKA Moskova 2-2 / 3-1 2009-10 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-CSKA Moskova 1-2 / 1-2 2011-12 Şampiyonlar Ligi Trabzonspor-CSKA Moskova 0-3 / 0-0 2011-12 Avrupa Ligi Beşiktaş-Alania 3-0 / 0-2 2012-13 Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Spartak Moskova 1-2 / 1-1 2014-15 Avrupa Ligi Trabzonspor-Rostov 2-0 / 0-0 2015-16 Avrupa Ligi Beşiktaş-L.Moskova 1-1 / 1-1 2015-16 Avrupa Ligi Fenerbahçe-L.Moskova 2-0 / 1-1 2016-17 Avrupa Ligi Fenerbahçe-Krasnodar 0-1 / 1-1

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