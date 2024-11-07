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        Haberler Kültür-Sanat Resim 'İkilem ve Denge' CerModern açılıyor

        'İkilem ve Denge' CerModern açılıyor

        Ercan Arslan'ın sanatseverleri, sanatın felsefi boyutlarında bir yolculuğa çıkaracağı sergisi 'İkilem ve Denge' 9 Kasım Cumartesi günü CerModern'de açılacak… Arslan 10 Kasım Pazar saat 14.00'te sanatseverlerle söyleşi gerçekleştirecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 00:04 Güncelleme: 07.11.2024 - 00:04
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        Yeni sergi: 'İkilem ve Denge'
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        CerModern, sanatın felsefi boyutlarında derin bir yolculuk sunan özel bir sergiye ev sahipliği yapacak. “Ambiguous Polarities / İkilem ve Denge” başlıklı Ercan Arslan sergisi, Burak Fidan’ın küratörlüğünde 9 Kasım’da CerModern’de açılarak sanatseverlerle buluşuyor. Serginin açılış etkinliği olarak, 10 Kasım saat 14:00'te sanatçının katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirilecek.

        Sanatçı, “Ambiguous Polarities - İkilem ve Denge” başlıklı sergisinde, insan ruhunun derinliklerine inerek varoluşsal soruları ve duygusal çelişkileri sanat aracılığıyla keşfe çıkıyor. Arslan’ın eserleri, figüratif biçimleri parçalayarak dekonstrüktif bir estetik sunarken, izleyiciye sıradanın ötesinde bir bakış açısı sunuyor. Onun resimlerinde yalnızca figürler değil, insan doğasının karmaşıklığı, belirsizlikler ve zıtlıklar da güçlü bir biçimde hissediliyor.

        Serginin küratörü Burak Fidan, Arslan’ın eserlerindeki bu çok katmanlı yapıyı ön plana çıkararak, izleyicinin eserler ile derin bir bağ kurmasını hedefliyor: “Sanatçı bu sergideki resimleri boşluklar, kutuplaşmalar ve belirsizlikler kavramları üzerinden sorgulanan çelişkileri, kullanılan malzemelerin karakteristik özellikleri çerçevesinde, farklı boyutlardaki eserlerin harmonisi - disharmonisi üzerinden bir araya getiriyor."

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        Ercan Arslan, çalışmalarında yalnızca bir görsel anlatım sunmakla kalmıyor, aynı zamanda insanın kimlik arayışını, varoluşsal çıkmazlarını ve ruhsal karmaşasını ortaya koyuyor. Sanatçının eserlerinde, figürlerin gözlerinin sabit bakışları, izleyiciyi adeta hipnotize edercesine kendisine çekiyor. Bu gözler aracılığıyla izleyici hem kendi varoluşunu sorgulama fırsatı buluyor, hem de dış dünyayla olan ilişkisini yeniden değerlendirme sürecine giriyor. Arslan’ın eserlerinde sıklıkla kullanılan mavi arka plan, dinginliği simgelerken, figürlerin içsel çalkantılarını yansıtan turuncu ve kırmızı tonlar, sanatçının insan doğasındaki ikilemleri nasıl ustalıkla ele aldığını gösteriyor.

        Sergi, izleyicilere yalnızca sanatla buluşma fırsatı değil, aynı zamanda kendileriyle ve insan doğasının en temel sorularıyla yüzleşme alanı yaratıyor. Figürlerin eksik ve dağınık yapısı, bireyin ruhsal karmaşasına ve kendini tanıma çabasına ayna tutarken, bu sergi izleyiciyi sanatın felsefi boyutlarında derin bir yolculuğa çıkarıyor.

        Sergi 8 Aralık’a kadar CerModern’de görülebilecek.

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        #CerModern
        #Ercan Arslan
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