        İkinci ara tatil başlangıç tarihi: 2026 ikinci dönem ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek, Ramazan Bayramı ile birleşecek mi?

        İkinci ara tatil ne zaman başlıyor? 2026 ikinci dönem ara tatili kaç gün sürecek?

        Okullarda ikinci dönemin başlamasının ardından ara tatil araştırmaları hız kazandı. 2019 yılından bu yana uygulanan ara tatil uygulaması, her dönem MEB takvimine göre belirleniyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, bu yıl ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı ile birleşip birleşmeyeceğini merak ediyor. Peki, 2026 ikinci dönem ara tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte tüm detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 09.02.2026 - 11:10 Güncelleme: 09.02.2026 - 11:10
        1

        2025-2026 eğitim öğretim yılında ikinci dönem maratonu tüm hızıyla devam ediyor. İkinci dönemin ara tatili başlangıç tarihi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026 takvimine göre ikinci ara tatil, Mart ayında idrak edilecek ve Ramazan Bayramı ile birleşecek. Bu kapsamda “İkinci dönem ara tatili hangi gün başlayacak, kaç gün sürecek, ne zaman bitecek?” sorularının yanıtı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        2

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci dönemin ara tatili, 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

        3

        İKİNCİ ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Öğrenciler, 13 Mart 2026 Cuma günü ders bitiminin ardından tatile sürecine girecek ve 23 Mart 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Böylece ikinci ara tatil, hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 gün sürecek.

        4

        İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ RAMAZAN BAYRAMI İLE BİRLEŞİYOR MU?

        İkinci dönemin ara tatili 16–20 Mart 2026 tarihlerinde, Ramazan Bayramı ise 20–22 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleşecek. Bu doğrultuda ikinci ara tatil ile Ramazan Bayramı birleşmiş olacak.

        5

        YAZ TATİLİ BAŞLANGIÇ TARİHİ

        MEB takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler yaz tatiline girecek.

        6

        ARA TATİL UYGULAMASI KALKACAK MI?

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerin kaldırılması yönünde velilerden ve öğretmenlerden yoğun talep geldiğini belirtti.

        Bakan Tekin açıklamasında, “Bu konuda velilerden çok talep geliyor. Öğretmenlerimiz ara tatil sonrası çocuğun okula adaptasyonunun zor olduğunu söylüyor. Bu konuda iki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız, ardından değerlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
