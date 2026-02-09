2025-2026 eğitim öğretim yılında ikinci dönem maratonu tüm hızıyla devam ediyor. İkinci dönemin ara tatili başlangıç tarihi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026 takvimine göre ikinci ara tatil, Mart ayında idrak edilecek ve Ramazan Bayramı ile birleşecek. Bu kapsamda “İkinci dönem ara tatili hangi gün başlayacak, kaç gün sürecek, ne zaman bitecek?” sorularının yanıtı haberimizde. İşte ayrıntılar...