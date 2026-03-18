        Haberler Bilgi Gündem İkinci ara tatil ne zaman bitiyor? MEB 2026 takvimi ile okullar ne zaman açılacak, 2. dönem ara tatili hangi gün bitecek?

        İkinci ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak?

        Okullarda ikinci dönem ara tatili 16 Mart itibarıyla başladı. Yoğun ders temposunu geride bırakan öğrenciler, 1 haftalık tatil ile birlikte dinlenme fırsatı buluyor. Ara tatilin ardından lise, ortaokul ve ilkokullarda ikinci dönem kaldığı yerden devam edecek. Peki, MEB takvimine göre ikinci ara tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 18.03.2026 - 11:35 Güncelleme:
        Lise, ortaokul ve ilkokullarda ikinci dönem ara tatili sürecine girildi. MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci ara tatil 16 Mart itibarıyla başladı. Tatil sürecine giren binlerce öğrenci, ara tatilin ne zaman biteceğini merak ediyor. Hafta sonları ile birleşen ara tatil, toplamda 9 gün sürecek. Bu kapsamda “İkinci dönem ara tatili hangi gün bitecek, okullar ne zaman açılacak?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

        2025-2026 eğitim öğretim yılında ikinci dönemin ara tatili 16 Mart itibarıyla başladı. MEB takvimine göre ikinci ara tatil 20 Mart Cuma günü sona erecek.

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        İkinci ara tatil, hafta sonları ve bayram tatili ile birleşerek toplam 9 gün sürecek. Bu kapsamda okullar 23 Mart Pazartesi günü ilk ders ziliyle başlayacak.

        YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran Cuma günü sona erecek ve yaz tatili başlamış olacak.

