İkinci ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak?
Okullarda ikinci dönem ara tatili 16 Mart itibarıyla başladı. Yoğun ders temposunu geride bırakan öğrenciler, 1 haftalık tatil ile birlikte dinlenme fırsatı buluyor. Ara tatilin ardından lise, ortaokul ve ilkokullarda ikinci dönem kaldığı yerden devam edecek. Peki, MEB takvimine göre ikinci ara tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak? İşte tüm detaylar...
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?
2025-2026 eğitim öğretim yılında ikinci dönemin ara tatili 16 Mart itibarıyla başladı. MEB takvimine göre ikinci ara tatil 20 Mart Cuma günü sona erecek.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
İkinci ara tatil, hafta sonları ve bayram tatili ile birleşerek toplam 9 gün sürecek. Bu kapsamda okullar 23 Mart Pazartesi günü ilk ders ziliyle başlayacak.