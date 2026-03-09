2025-2026 eğitim öğretim yılı ders maratonu ikinci dönemiyle devam ediyor. Lise, ortaokul, ilkokullarda uygulanan ara tatil, her dönem idrak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda ikinci dönemin ara tatili Mart ayına denk geliyor. Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte ara tatil ile birleşip birleşmeyeceği de merak konusu oldu. Bu kapsamda “İkinci dönem ara tatili ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...