        Haberler Bilgi Gündem İkinci ara tatil tarihi: Okullarda ikinci dönem ara tatili ne zaman, hangi gün başlayacak, kaç gün sürecek? Ara tatil ile Ramazan Bayramı birleşecek mi?

        Ara tatil tarihi: Okullarda ikinci dönem ara tatili ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

        Okullarda ders maratonu tüm hızıyla sürüyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi devam ederken ara tatil araştırmaları hız kazandı. Mart ayında gerçekleşecek ara tatil ve Ramazan Bayramı aynı hafta içerisinde idrak edilecek. Peki, ikinci dönemin ara tatili ne zaman başlayacak, bayram tatili ile birleşecek mi? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 10:37
        1

        2025-2026 eğitim öğretim yılı ders maratonu ikinci dönemiyle devam ediyor. Lise, ortaokul, ilkokullarda uygulanan ara tatil, her dönem idrak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda ikinci dönemin ara tatili Mart ayına denk geliyor. Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte ara tatil ile birleşip birleşmeyeceği de merak konusu oldu. Bu kapsamda “İkinci dönem ara tatili ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        2

        ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

        Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci dönem ara tatili 16 Mart Pazartesi günü başlayacak. Takvim doğrultusunda ara tatil 20 Mart tarihinde sona erecek.

        3

        İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Okullarda öğrenciler, 13 Mart Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla ara tatile girecek. Tatil sürecinin ardından 23 Mart 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacaklar.

        Buna göre ikinci dönemin ara tatili hafta sonları ile birleşerek 9 gün sürecek.

        4

        ARA TATİL İLE RAMAZAN BAYRAMI BİRLEŞECEK Mİ?

        Bu yıl ara tatil 16-20 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Ramazan Bayramı’nın 20-23 Mart tarihleri arasında idrak etmesiyle birlikte iki tatil fiilen birleşmiş olacak. Fakat tatil sürelerinin uzatılmasına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

