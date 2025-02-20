İkinci cemre düştü mü, üçüncü cemre ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri 2025

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Cemre düşmesi, halk arasında, özellikle Anadolu’da mevsim değişimlerinin simgesel bir ifadesidir. Türk takvimine göre, cemreler birer hafta arayla düşer ve her biri doğanın farklı bir bölümünü ısındırır.

Birinci Cemre: Hava sıcaklıklarının artmasını simgeler. Şubat ayının ortalarında düşer ve havadaki soğukluğun yavaşça kırılmaya başlamasını ifade eder.

İkinci Cemre: Suya düşer, bu da su kaynaklarının ısınmaya başladığını belirtir. Karların erimesiyle su seviyelerindeki değişimler gözlemlenir.

Üçüncü Cemre: Toprağa düşer. Bu da toprağın ısınarak bitkilerin büyümeye başlamasını sağlar ve doğanın yeşermesinin habercisidir.

Cemrelerin düşüşü, bir tür doğanın uyanışı olarak kabul edilir ve kırsalda özellikle bu dönemde, insanlar "cemre düştü" diyerek doğanın değişimlerini müjdeler.