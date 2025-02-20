Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İkinci cemre düştü mü, üçüncü cemre ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri 2025

        İkinci cemre düştü mü, üçüncü cemre ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri 2025

        İlk cemre havaya, ikinci cemre suya, üçüncü cemre ise toprağa düşer. Cemrelerin düşüşü, doğanın uyanışını, kışın yavaş yavaş sona erdiğini gösterir. Üçüncü cemre ile toprak sıcaklıkları artar ve bitkilerin uyanmaya başlaması, çiçeklerin açması gibi doğada gözle görülür bir canlanma başlar. Peki İkinci cemre düştü mü, üçüncü cemre ne zaman düşecek? İşte, 2025 Cemre düşme tarihleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 11:59 Güncelleme: 20.02.2025 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Cemre düşmesi, halk arasında, özellikle Anadolu’da mevsim değişimlerinin simgesel bir ifadesidir. Türk takvimine göre, cemreler birer hafta arayla düşer ve her biri doğanın farklı bir bölümünü ısındırır. Peki İkinci cemre düştü mü, üçüncü cemre ne zaman düşecek? İşte, 2025 sırasıyla cemre düşme tarihleri

        2

        CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

        Cemre düşmesi, halk arasında, özellikle Anadolu’da mevsim değişimlerinin simgesel bir ifadesidir. Türk takvimine göre, cemreler birer hafta arayla düşer ve her biri doğanın farklı bir bölümünü ısındırır.

        Birinci Cemre: Hava sıcaklıklarının artmasını simgeler. Şubat ayının ortalarında düşer ve havadaki soğukluğun yavaşça kırılmaya başlamasını ifade eder.

        İkinci Cemre: Suya düşer, bu da su kaynaklarının ısınmaya başladığını belirtir. Karların erimesiyle su seviyelerindeki değişimler gözlemlenir.

        Üçüncü Cemre: Toprağa düşer. Bu da toprağın ısınarak bitkilerin büyümeye başlamasını sağlar ve doğanın yeşermesinin habercisidir.

        Cemrelerin düşüşü, bir tür doğanın uyanışı olarak kabul edilir ve kırsalda özellikle bu dönemde, insanlar "cemre düştü" diyerek doğanın değişimlerini müjdeler.

        3

        CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

        İşte ilk cemreden başlayarak üçüncü cemreye kadar olan düşüş tarihleri:

        İlk Cemre (Hava Cemresi): 19 - 20 Şubat 2025

        İkinci Cemre (Su Cemresi): 26 Şubat 2025

        Üçüncü Cemre (Toprak Cemresi): 5 Mart 2025

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Genç kadın kirayı 2 gün geciktirdi... "Ayağıma sıktılar!"
        Genç kadın kirayı 2 gün geciktirdi... "Ayağıma sıktılar!"
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        İstanbul'da kar bastırınca araçlarını bıraktılar!
        İstanbul'da kar bastırınca araçlarını bıraktılar!
        Bu önlemleri almadan karlı havada dışarı çıkmayın!
        Bu önlemleri almadan karlı havada dışarı çıkmayın!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Kuvvetli kar yağışı alarmı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
        Kuvvetli kar yağışı alarmı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
        Nisa ve Zeynep öğretmenin ardından... "Kaza olacağı içime doğdu!"
        Nisa ve Zeynep öğretmenin ardından... "Kaza olacağı içime doğdu!"
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Kim bu badem anneler?
        Kim bu badem anneler?
        Fatma boşanacaktı... Öldüren buluşma!
        Fatma boşanacaktı... Öldüren buluşma!
        Kelebek misali... Bir haftalık özgürlük!
        Kelebek misali... Bir haftalık özgürlük!
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        "Virüslü domatesler mahrecine iade edildi"
        "Virüslü domatesler mahrecine iade edildi"