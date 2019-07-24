Alman otomotiv üreticisi Daimler, Mart-Haziran dönemindeki finansal sonuçlarını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5 artışla 42.7 milyar gelir elde eden Daimler, bu dönemde 1.6 milyar euroluk zarar etti.

Mercedes markasını bünyesinde bulunduran ve merkezi Stuttgart'ta olan Daimler, geçen yılın ikinci çeyreğinde 1.8 milyar euro net kar elde etmişti.

Şirketin bilançosunun, dizel emisyon skandallarındaki yasal zorunluluklar ve hatalı Takata hava yastıklarının geri çağrılmasına yönelik masraflardan olumsuz etkilendiği kaydediliyor.

Söz konusu dönemde Daimler AG'nin ortaklarına atfedilen net zarar ise 1 milyar 300 milyon euro oldu. Hisse başına kazanç ise eksi 1.24 euro olarak belirlendi.

Bu dönemde, tüm birimlerdeki toplam Daimler AG satışları, bir önceki yıla göre yüzde 1 düşerek 822 bin seviyesinde gerçekleşti.

Daimler AG Yönetim Kurulu Başkanı Ola Kallenius, ikinci çeyrek finansal sonuçlarının 4.2 milyar euroluk istisnai masraf kaleminin etkisi altında oluştuğunu belirterek, "Bu nedenle bu yılın ikinci yarısı için odak noktamız, faaliyet performansımızı ve nakit akışını geliştirmek olacak. Gelecekteki başarılarımızın devam etmesi için grup genelinde performans programlarını yoğunlaştırıyoruz ve ürün portföyünü gözden geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.