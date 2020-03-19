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İkinci el araçta 'korona' furyası

Bir süredir bayilerde araç bulunamaması, talebi ikinci ele kaydırmış durumda. 2019'da rekor kıran ikinci el araç satışları, yılbaşından bu yana da canlılığını sürdürüyor. Vatandaşın koronavirüs salgını önlemi olarak evden çıkmadığı bu günlerde bile aracını satmak isteyenler ise, ilanlarını salgına uygun olarak vermeye başladı. E-ticaret sitelerinde aracını satılığa çıkaranlar, otomobillerini dezenfekte ettirdiklerini ve koronavirüse uygun fiyat belirlediklerini bildiriyor

İkinci el araç
Yiğitcan Yıldız

Otomotiv sektörünü tümden etkisi altına alan koronavirüs salgını, ikinci el araç piyasasında da kendini gösteriyor.

Vatandaşın evden çıkmayarak virüsü karşı çeşitli önlemler aldığı şu günlerde bile aracını e-ticaret sitelerinde satmak isteyenler, ilanlarını yaşanan son gelişmelere göre vermeye başladılar.

Buna göre, bazı ilan açıklamalarında 'korona savar' ifadesi yer alırken, bir takım araç sahipleri de araçlarını dezenfekte ettirdiklerini özellikle ilanlarında belirtme yolunu seçmiş durumda. 

 

2019'un son çeyreğinde faiz oranlarının düşmeye başlaması, yaklaşık 6 aydır hem sıfır hem de ikinci el araç piyasasında yoğunluk yaşatıyor. 

Yüksek talep, yılbaşından bu yana bayilerde araç bulunmasını imkansız hale getirirken, otomobil almak isteyenleri ise ikinci ele yöneltiyor.

Durum böyle olunca da, ikinci elde fiyatlar sıfır kilometre araç fiyatlarını geçebiliyor.

 

Normal şartlarda bu tablonun Nisan ayında değişmesi bekleniyordu. Fakat, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da otomotiv üretiminin durması, bayilerin bir süre daha boş kalacağı anlamına geliyor. 

Sonuç olarak, koronavirüs salgını araç alacakları önümüzdeki dönemde de ikinci ele yöneltecek gibi görünüyor.

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