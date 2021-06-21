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Premium segmentteki araçlarda en önemli unsurlardan birisi şüphesiz donanım listesi oluyor. İkinci el değerini artıran ve görünümü değiştiren büyük çaplı alüminyum alaşımlı jantlar, lüks otomobillerin albenisi artırsa da, birçok ikinci el aracın sahte jantlarla donatıldığı konusunda uyarılar yapılıyor.

Fiyatları 30 bin TL ile 100 bin TL arasında değişen OEM jantlar yerine 10-15 bin TL değerindeki taklit jantlarla donatılan bu araçların trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye attığını kaydeden Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, "Donanıma uygun olmayan, üreticinin önerdiği ebatlardan daha büyük janta sahip lüks araçlara şüpheyle yaklaşılmasında fayda var. Hiçbir testten geçmeyen sahte jantlar, herhangi bir çukurda veya kasiste kolayca kırılarak aracın yol tutuşunu kaybetmesine, dolayısıyla çok tehlikeli sonuçları olabilecek kazalara yol açabiliyor" açıklamasında bulundu.

Üreticinin önerdiği ebattan daha büyük bir jant kullanılmışsa, jantların sahte olup olmadığına tüketicilerin dikkat etmesi gerektiğini belirten Erdem, "Büyük jantlar, ülkemiz yol koşulları sebebiyle kolayca kırılıp eğilebileceği için geçmişte kaynak yapılıp yapılmadığı kontrol edilmeli. Araç ticareti yapan bazı dolandırıcılar, orijinal jantları yüksek fiyatlarla elden çıkarıp, yerine sahte jant koyup araçları satışa çıkarabiliyor" dedi.