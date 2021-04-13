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İkinci el online araç satışlarında artış

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, martta ayında şubat ayına göre yüzde 48 artarken, araç fiyatları bu dönemde ortalama yüzde 0,4 yükseldi.

İkinci el online araç satışlarında artış
AA

Indicata'nın ikinci el online pazar raporuna göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ayki satışlar, şubat ayına kıyasla yüzde 48 artarak 182 bin 731 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu.

Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 oldu.

Geçen yılın mart ayında 152 bin 544 araç satılmıştı. Satışlarda Mart 2020'ye göre yaklaşık yüzde 20 artış görülürken, bu yılın ilk 3 aylık dönemiyle geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında ise satışlar yüzde 10 geriledi.

Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 105, bir önceki aya göre de yüzde 11 artarak 335 bin 464 oldu.

Martta ilana çıkan araçların yüzde 54'ü satıldı.

387 ELEKRTRİKLİ OTO SATILDI

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, martta en yüksek payı 125 bin 721 adet ve yüzde 63,80 payla dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 55 bin 228 adet ve yüzde 30,22 payla benzinli, 1.342 adet ve yüzde 0,73 payla otogazlı otomobiller takip etti.

Elektrikli otomobillerin payı 387 adetle yüzde 0,21 ve hibrit otomobillerin payı da 53 adetle yüzde 0,03 olarak belirlendi.

Segment bazında ele alındığında, geçen ay pazarın lideri 60 bin 550 adetlik satış ve yüzde 41,1'lik payla C segmenti oldu. C segmentinden sonra en fazla satış yüzde 22,3 pay ve 32 bin 896 adetle B segmentinde kaydedildi.

Mart ayı segment bazında şubat ile kıyaslandığında satışlarda en fazla artış yüzde 67 ile C-SUV, yüzde 53'le C ve yüzde 52 ile de E segmentinde gerçekleşti.

Martta ilanlar üzerinden yapılan analize göre, ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalama yüzde 0,4'lük fiyat düşüşü oldu. Sene başından itibaren fiyatlarda yüzde 2,3'lük düşüş kaydedildi.

İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 28 markanın 200 modeline ait 800 varyantın 15 farklı model yılındaki 43 bin 420 adet ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, en fazla fiyat düşüşü A, C-SUV ve C-Sedan segmentlerinde gerçekleşti.

Satılan araçların yaş kırılımlarına bakıldığında ise en çok 4 yaşındaki araçlar satıldı.

İLAN KALDIRILINCA 'SATIŞ' SAYILIYOR

Öte yandan, makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek yeniden ilanı yayınlıyorlar. Bu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor.

İkinci olarak ise ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.

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