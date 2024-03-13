İkinci 'Kaplumbağa Terbiyecisi' Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’de

Osman Hamdi Bey’in ikinci 'Kaplumbağa Terbiyecisi' eseri Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin 'Türk Resmini İzlemek' adlı kalıcı sergisine katıldı. Sanatçının 1907 tarihli aynı temadaki bu ikinci eseri, Pera Müzesi’nde sergilenen ilk versiyonuna (1906) komşu oldu.

Osman Hamdi Bey’in aynı konuda birbirine yakın iki versiyon halinde çalıştığı tablolardan biri olan ve Kaplumbağa Terbiyecisi olarak tanınan, sanatçınınsa 'Kaplumbağalı Adam' olarak adlandırdığı 1907 tarihli eserde, bir önceki yıl yapılmış olan diğer tablodaki beş kaplumbağadan farklı olarak altı kaplumbağa yer alıyor. Çelebi Sultan Mehmed’in (saltanat 1413-1421) yaptırdığı Bursa Yeşil Cami’nin bir odası olduğu anlaşılan mekândaki “Kalplerin şifası, sevgiliyle (Hz. Muhammed) kavuşmaktır” anlamındaki “Şifa’al-kulûb lika’al Mahbub” hattı görülür, hemen yanındaysa diğer tablodan farklı olarak “Muhammed” yazılı levha asılı olup, niş içinde duran beyaz üzerine yeşil akıtmalı Çanakkale testi yine yalnızca bu tabloya özgüdür.

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Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi kurucu küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu esere ilişkin “Kültürümüze içten bakabilen biricik oryantalist ressam olarak tanımlanabilecek Osman Hamdi Bey’in, dünürü Mahmud Münir Paşa’ya Fransızca 'muhabbetle yadigâr' ithafıyla imzaladığı ve tarih attığı tablo, aydın sanatçının geniş imgeleminin ve evrensel esinlerinin bir yansımasıdır” değerlendirmesini yaptı.

İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, Cumhuriyet’in 100. yılına armağan olarak 29 Ekim’de kapılarını ziyarete açan müzenin kısa zamanda gördüğü ilgiden büyük bir memnuniyet duyduklarını, İstanbul Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi, Ankara Ulus’taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nden elde edilen 20 yıla yaklaşan kıymetli bir deneyimle İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde de önceliklerinin öğrencilere yönelik atölyeler olduğunu dile getirdi. Müze’nin açılışını izleyen birkaç ay içerisinde kalıcı sergiye önce Mihri Hanım imzalı “Otoportre”yi, hemen ardından Osman Hamdi Bey’in “Kaplumbağa Terbiyecisi” eserini dâhil etmenin heyecan verici olduğunu ifade eden Üreten, özel bir koleksiyondan Artam Antik AŞ işbirliğiyle satın alınan eserin kamusal bir alanda sergilenmesinin sanat tarihimiz açısından önemli bir kazanım olduğuna dikkat çekti.

Osman Hamdi Bey imzalı ikinci “Kaplumbağa Terbiyecisi”, 12 Mart 2024 Salı günü itibarıyla Beyoğlu’ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ndeki yerini aldı. Müze, hafta içi pazartesi hariç 10.00 – 19.00, hafta sonu ise 12.00 – 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.