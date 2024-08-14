Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik İkinci prova dönemini tamamlayan Türkiye Gençlik Korosu ilk kez sahnede seyircilerle buluştu

        İkinci prova dönemini tamamlayan Türkiye Gençlik Korosu ilk kez sahnede seyircilerle buluştu

        Mart ayındaki ilk buluşmasının ardından yeniden Ankara'da toplanan Türkiye Gençlik Korosu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Tarihi Salonu'nda bir hafta süren prova kampıyla çalışmalarına devam etti. Atilla Çağdaş Değer, Burak Onur Erdem ve Çiğdem Aytepe yönetimindeki provaların ardından CerModern'de konser veren koro, Türkiye'nin 36 ilinden 48 koristin katılımıyla yaz kampını noktaladı. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 17:04 Güncelleme: 14.08.2024 - 17:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye Gençlik Korosu, 5-11 Ağustos tarihleri arasında Ankara CSO Tarihi Salon’da bir prova kampı gerçekleştirdi.

        2

        Türk Koro Müziği’nin ulusal ve uluslararası alanda geldiği noktayı temsil eden Türkiye Gençlik Korosu, Türkiye’den ve dünyadan eserlerin bulunduğu bir repertuvarı Türkiye Gençlik Korosu şefi Atilla Çağdaş Değer, TGK yardımcı şefleri Gizem Berrak Taş Güzeloğlu ve Pınar Çanakçı Çavdur'un yönetiminde çalıştı.

        3

        Koronun bu ikinci prova oturumuna Devlet Çoksesli Korosu Şefi ve Koro Kültürü Derneği Genel Başkanı Burak Onur Erdem ile Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi ve TRT Ankara Radyosu Çoksesli Gençlik Korosu şefi Çiğdem Aytepe de katıldı.

        4

        Türkiye’nin 36 farklı kentinden, katmanlı seçmeler sonucu koroda yer almaya hak kazanan 48 genç koro üyesinin bir haftalık prova kampının ardından Türkiye Gençlik Korosu, 10 Ağustos Cumartesi günü CerModern’de ilk konser performansını sundu.

        5

        Bilinen türkülerden ve dünyanın dört bir yanından zamansız koro eserlerinden oluşan geniş repertuvarla müziğin evrensel dilinde bir yolculuk sunmayı amaçlayan TGK, Türkiye'nin bir gençlik korosuna sahip oluşunun ilk adımlarını sahnede attı.

        6

        Koro Kültür Derneği ve Devlet Çoksesli Koro'nun desteğiyle yoluna devam eden TGK, birçok proje ve etkinlikte yer alarak Türkiye'yi temsil etme arzusunu sürdürecek.

        7
        8
        9
        10
        11
        12
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        14 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        14 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Külliye’de OVP toplantısı
        Külliye’de OVP toplantısı
        Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam
        Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam
        Galatasaray Divan Kurulu karıştı!
        Galatasaray Divan Kurulu karıştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Arda'nın Süper gecesi!
        Arda'nın Süper gecesi!
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        'Marul' şakasının ardından Liz Truss sahneyi terk etti
        'Marul' şakasının ardından Liz Truss sahneyi terk etti
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        MHP'den yeni anayasa açıklaması
        MHP'den yeni anayasa açıklaması
        Âşıklar Güllük'te
        Âşıklar Güllük'te
        'Öldü' iddialarına yanıt
        'Öldü' iddialarına yanıt
        Bascagli derbisi!
        Bascagli derbisi!
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı