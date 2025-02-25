İkinci ve üçüncü cemre ne zaman düşecek? 2025 Cemre düşme tarihleri
Cemre düşmesi, halk arasında baharın yaklaştığını belirten bir gelenektir ve genellikle üç aşamada gerçekleştiği kabul edilir. Cemre düşmesiyle ilgili inançlar, Türk halk kültüründe önemli bir yer tutar. Cemreler, ilkbahar mevsiminde havada, suda ve toprakta düşer. Her bir cemre, doğanın canlanmasının bir işareti olarak kabul ediliyor. İlk cemre havaya düştü. Peki İkinci ve üçüncü cemre ne zaman düşecek? İşte, havaya, suya, toprağa 2025 Cemre düşme tarihleri
Cemre düşme tarihleri belli oldu. Cemre düşmesi, halk arasında kışın soğuklarının geride kaldığı ve doğanın uyanışa geçeceği bir dönemin habercisi olarak görülür. Ancak, bu tamamen geleneksel bir halk inancıdır ve bilimsel açıdan her yıl aynı tarihlerde hava, su ve toprak sıcaklıkları değişmeyebilir. Peki İkinci ve üçüncü cemre ne zaman düşecek, hangi tarihte?
CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2025
Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.
İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Cemrenin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya düşecek.
ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Üçüncü cemre 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.
CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?
Cemre düşmesi, baharın yaklaştığını haber veren ve halk inanışına göre havanın, suyun ve toprağın sırayla ısınmasını simgeleyen bir doğa olayıdır. Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir ve özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan topluluklar için baharın başlangıcını müjdeler.
Havaya Cemre (19-20 Şubat): İlk cemre havaya düşer ve havalar yavaş yavaş ısınmaya başlar.
Suya Cemre (26-27 Şubat): İkinci cemre suya düşer, su kaynaklarında buzlar çözülür ve sular ısınır.
Toprağa Cemre (5-6 Mart): Son cemre toprağa düşer ve toprak ısınarak tarım faaliyetleri için uygun hale gelir.