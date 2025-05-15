İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!

Tekirdağ'da kan donduran olay, gece saatlerinde Kapaklı ilçesi Yunus Emre Mahallesi Yavuz Selim Sokak’ta meydana geldi.

BABA İLE OĞLU TARTIŞTILAR DHA'daki habere göre Necdet Şahin (55) ile üvey oğlu Hazat Şahin (22) arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Hazat Şahin evi terk etti.

İKİSİ DE SİLAHLA ATEŞ AÇTI Bir süre sonra motosikletle evin önüne gelen Hazat Şahin, babasının oturduğu daireye tabanca ile ateş açtı. Necdet Şahin de evde bulunan pompalı tüfeğini alarak çıktığı balkondan Hazat Şahin’e ateş etti.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI Hazat Şahin, 22 yaşında hayatını kaybetti. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Şahin, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.