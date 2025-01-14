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        Haberler Dünyadan İklim savaşçısı Leonardo DiCaprio özel jetle Los Angeles yangınlarından kaçtı - magazin haberleri

        İklim savaşçısı Leonardo DiCaprio özel jetle Los Angeles yangınlarından kaçtı

        Los Angeles'ta çıkan yangınlar sonrası şehri terk eden Leonardo DiCaprio, iklim aktivisti kimliğini ön plana çıkarmasına rağmen özel jeti tercih etmesiyle yine eleştirilerin hedefinde

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 11:04 Güncelleme: 14.01.2025 - 11:15
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        Leonardo DiCaprio ve 26 yaşındaki kız arkadaşı İtalyan model Vittoria Ceretti, özel jetle Los Angeles yangınlarından kaçıp Meksika'ya giderken görüntülendi.

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        100 binden fazla insanın tahliye edildiği ve Tom Hanks, Anthony Hopkins ve Julia Louis-Dreyfus gibi ünlü isimlerin evlerinin yandığı zamanlarda DiCaprio, Meksika'nın Cabo San Lucas bölgesine iniş yaparken görüldü.

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        DiCaprio'nun çevre savunucusu olarak ünü göz önüne alındığında, böylesine büyük bir doğal afet sırasında özel jetle seyahat etmesi tepki çekti.

        Leonardo DiCaprio Vakfı'nın kurucusu olan 50 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, şimdiye dek iklim değişikliği ve sürdürülebilirliğe odaklanan 80 milyon dolardan fazla hibeye fon sağladı.

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        Hem çevreci faaliyetlere katkıda bulunup hem de özel jetle seyahati tercih etmesi nedeniyle DiCaprio daha önce de 'ikiyüzlü' yakıştırmalarının hedefindeydi.

        DiCaprio, yıllardır 'karbonsuz bir vatandaş' olduğunu iddia etse de, onun özel jetleri yaygın olarak kullanması hep eleştirildi. 2014'te, Brezilya'daki Dünya Kupası'nı izlemek için bir Birleşik Arap Emirlikleri petrol kralına ait dünyanın en büyük beşinci yatını kiralamıştı.

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        Ünlü oyuncu, bir çevre ödülünü kabul etmek için Fransa'nın Cannes şehrinden New York'a özel bir jet kiralayıp, ardından hemen New York'tan Fransa'ya başka bir jetle geri uçtuğu açıklandıktan sonra 2016'da 'ikiyüzlü' olarak damgalanmıştı.

        #Leonardo DiCaprio
        #yangın
        #özel jet
        #iklim krizi
        #iklim aktivisti
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