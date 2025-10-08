İklim Teknolojileri Hızlandırma Programı’na başvurular başladı

Koç Holding, 2050 karbon nötr hedefine ulaşma yolunda kararlılıkla ilerlerken, teknolojiyi kullanarak iklim sorunlarına çözüm üretmeyi önceliklendirdiğini duyurdu. Bu doğrultuda oluşturulduğu belirtilen Koç İklim Teknolojileri Hızlandırma Programı, Koç Holding ve Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi (KWORKS) iş birliğiyle hayata geçecek; ilk yıl odağı su teknolojileri olacak.

YATIRIM VE UYGULAMA DESTEĞİ

Birleşmiş Milletler CEO Water Mandate ve Dünya Ekonomik Forumu Water Futures’ın da aralarında bulunduğu uluslararası platformlara üye olan Koç Holding, İklim Teknolojileri Hızlandırma Programı kapsamında; enerji, otomotiv, dayanıklı tüketim ve finans sektörlerindeki Koç Topluluğu şirketleri ile iş birliği halinde ilerleyecek. Program, finansmana erişim fırsatlarının yanı sıra Koç Topluluğu şirketleriyle pilot projeler yürütülmesine olanak tanıyacak. Koç Topluluğu şirketlerinin yatırımlarının yönlendirildiği Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun yanı sıra Topluluk bünyesindeki Ford Otosan Driventure ve Tüpraş Ventures da girişimlere yatırım yapma fırsatını değerlendirerek yenilikçi çözümlerin hayata geçirilmesini hedefleyecek. Arçelik, Entek, Ford Otosan, Otokar, Tofaş, TürkTraktör, Tüpraş, Yapı Kredi ve Yapı Kredi Leasing ise çözümlerin geliştirilmesi veya uygulanması aşamalarında destek sağlayacak.