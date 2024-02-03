İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 6 Şubat depreminin ardından müzik öğrencilerine ve eğitmenlerine enstrüman sağlamak amacıyla İKSV Deprem Bölgesi Enstrüman Destek Fonu’nu hayata geçirdi. Vakfın bütçesinden ayrılan kaynak ve pek çok değerli destekçinin katkılarıyla yaklaşık 5.600.000 TL’lik bir fon oluşturuldu. İKSV Enstrüman Destek Fonu sayesinde, toplam 384 enstrüman ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Bu enstrümanlar arasında akustik bateri, akustik gitar, uzun sap bağlama, kısa sap bağlama, elektro bağlama, bas gitar, bateri, çello, darbuka, elektro akustik gitar, fagot, flüt, yan flüt, kabak kemane, kanun, keman, klarnet, kontrbas, mey, ney, tuba, org, piyano, sol klarnet, ud, viyola, viyolonsel, pikolo flüt, trompet bulunuyor.

Depremden etkilenen 11 ildeki Güzel Sanatlar Liseleri, Konservatuvarlar, Güzel Sanatlar Eğitim Bölümleri’nde eğitim gören öğrencilerin yanı sıra Hatay Akademi Senfoni Orkestrası’na da enstrüman desteği sağlandı.

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İKSV Enstrüman Destek Fonu, yeni projelerle büyüyecek

İKSV ve Institut français işbirliğiyle başlatılan Umut Notaları projesi kapsamında 2024-2025 yılları arasında Fransız Metz Grand-Est Senfoni Orkestrası ile iki yıllık bir profesyonel eğitim işbirliğinin ilk adımları atıldı. Bu işbirliği kapsamında, her iki ülkenin müzisyenleri Hatay'da düzenlenecek ustalık sınıflarında bir araya gelerek deneyimlerini paylaşacak ve ortak çalışmalar yapacak.

Radio France, Festival d’Aix-en-Provence, Philharmonie de Paris gibi Fransa’nın önde gelen kültür kurumlarının da desteklediği Umut Notaları projesi, Fransa’dan enstrüman bağışlarının yanı sıra deprem bölgesindeki müzik öğrenci ve öğretmenlerine Fransa’nın çeşitli müzik kurumlarında pedagojik formasyon ve müzik eğitimi alma fırsatı da sunacak.

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İKSV Enstrüman Destek Fonu’na Katkıda Bulunanlar

İKSV’nin Doremusic ve Zuhal Müzik işbirliğiyle başlattığı fona, Pozitif Müzik, Sivil Toplum için Destek Vakfı, Turkey Mozaik Foundation ve Paribu’nun yanı sıra birçok kişi, kurum ve kuruluş destek verdi.

Enstrümanların tedarik sürecinde İKSV, Doremusic, Sala Müzik, Cangöz Müzik, Keylan Müzik ve Zuhal Müzik firmalarıyla işbirliği yaptı.

Ayrıca, İKSV’nin uluslararası işbirlikleri aracılığıyla, Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya ve Alman Müzik Okulları Birliği, Düsseldorf bölgesinden 45 adet enstrüman temin etmek için bir bağış kampanyası düzenledi. Bu enstrümanlar Türkiye’de teslim alındı ve destek veren müzik firmalarıyla birlikte dağıtım çalışmaları sürüyor.

Hollanda Krallığı Büyükelçiliği katkısıyla Nisan ayında Kahramanmaraş’ta 8 müzik öğrencisine enstrüman teslim edildi.

Institut français işbirliğiyle Temmuz’da Metz Grand-Est Senfoni Orkestrası’nın piyanist Can Çakmur’a eşlik ettiği bir destek konseri düzenlendi. TEB ve TotalEnergies Türkiye’nin de destek verdiği bu konserin gelirleri de fona aktarıldı.

İKSV Enstrüman Destek Fonu’na katkıda bulunan tüm kişi ve kurumların listesini görmek için www.iksv.org/tr/deprem-bolgesi-enstruman-destek-fonu/destekciler adresini ziyaret edebilirsiniz.