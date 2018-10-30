İKSV Galaları'nda kasımda iki yeni film

İKSV Galaları’nın Kasım ayında sunacağı ilk film, Oscar’lı yönetmen Steve McQueen’in, başrolünde Viola Davis ile Michelle Rodriguez’in yer aldığı yeni filmi Widows / Dul Kadınlar, 13 Kasım Salı akşamı 21.30’da gösterilecek. İKSV Galaları’nın diğer filmi Green Book / Yeşil Rehber ise 27 Kasım Salı akşamı 21.30’da sinemaseverlerin karşısında olacak.

Steve McQueen’den kendi kaderini çizen dört kadının hikâyesi, Widows / Dul Kadınlar

“Açlık” ve “Utanç” ile büyük uluslararası başarı kazanan, “12 Yıllık Esaret” ile Oscar’a uzanan yönetmen Steve McQueen, Widows / Dul Kadınlar’da, bu kez daha önce benzerine rastlanmamış bir soygunu beyazperdeye taşıyor. Chicago’da, günümüzde geçen Dul Kadınlar, eşlerini kaybeden dört kadını izliyor. Bu dört kadının tek ortak noktaları, ölen eşlerinin yasadışı işlerden kendilerine borç bırakmış olması. Kendi kaderlerini ellerine alan bu dört kadın, işbirliği yaparak eşlerinin yarım bıraktığı soygunu kendileri tamamlamaya karar veriyor.

Dünya prömiyerini Kuzey Amerika’nın en prestijli etkinliği olan Toronto Film Festivali’nde yapan, Londra Film Festivali’nin açılışında gösterilen ve hem eleştirmenlerin hem izleyicilerin büyük beğenisini kazanan Widows / Dul Kadınlar, parlak oyuncu kadrosu, heyecan verici konusu ve Steve McQueen’in incelikli yönetimiyle şimdiden Oscar, Altın Küre ve SAG gibi ABD sinema ödülleri için konuşuluyor.

Widows / Dul Kadınlar’ın başrollerini Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki ve Cynthia Erivo paylaşıyor. Filmin göz alıcı oyuncu kadrosunda ayrıca Robert Duvall, Colin Farrell, Daniel Kaluuya, Brian Tyree Henry ve Liam Neeson yer alıyor. Filmin senaryosuna katkıda bulunan Gillian Flynn’i “Gone Girl”den tanıyoruz.

Yol, müzik ve ırkçıların arasında bir dostluk filmi Green Book / Yeşil Rehber

Viggo Mortensen ile Mahershala Ali’nin başrolleri üstlendiği, prömiyerini yaptığı Toronto Film Festivali’nde büyük ilgi görerek İzleyici Ödülü alan Green Book / Yeşil Rehber oyunculukları, konusu ve görselliğiyle daha şimdiden Oscar için en kuvvetli adaylardan biri olarak görülüyor.

Mizah, müzik, dostluk dolu sıcacık bir yol filmi olan Green Book / Yeşil Rehber, ünlü bir siyah piyanistle beyaz şoförünün 1962’de, bir turne kapsamında New York’tan ırkçı güney eyaletlerine yolculuklarını anlatıyor. Viggo Mortensen’in şoför Tony Lip’i canlandırdığı, Mahershala Ali’nin ise “Ay Işığı”ndan sonra ilk kez başrolü üstlendiği Green Book / Yeşil Rehber, 1960’larda ABD’de ayrımcılık ve ırkçılığın ne kadar yaygın olduğunu ve siyahlar için hayatın zor ve tehlikeli halini mizahı hiç elden bırakmadan dostluk teması üzerinden beyazperdeye aktarıyor.

Filme konu olan, Mahershala Ali’nin canlandırdığı müzisyen, caz virtüözü, besteci ve piyanist Don Shirley 2013’te hayata veda etti. Viggo Mortensen’in canlandırdığı Tony Lip ise “Godfather / Baba” filminden “Goodfellas” ve “The Sopranos”a birçok film ve dizide rol almış, 2008’de hayatını kaybetmişti. Adını 1960’larda motosikletli siyahlara yönelik hazırlanan, ülkenin siyahlar için emniyetli bölgelerini ve yollarını içeren bir rehberden alan filmin senaryo yazarlarından Nick Vallelonga, Tony Lip’in oğlu.

Başta Aragorn rolünü üstlendiği “Yüzüklerin Efendisi” serisi gibi birçok filmden tanıdığımız Viggo Mortensen ve “Ay Işığı” ile Oscar kazanan Mahershala Ali’nin başrolünü üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Peter Farrelly oturuyor. Senaryosunu yönetmen Farrelly, Brian Hayes Currie ve Nick Vallelonga’nın birlikte kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Linda Cardellini, Don Stark, David An, Sebastian Maniscalco gibi isimler de yer alıyor.

Biletler 2 Kasım’da satışta

İKSV Galaları kapsamında 13 Kasım Salı ve 27 Kasım Salı akşamları izleyici ile buluşacak olan Dul Kadınlar / Widows ve Yeşil Rehber / Green Book filmlerinin biletleri 2 Kasım Salı günü 10.30’dan itibaren satışa sunuluyor.





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