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İKSV, sanatla 800 bin kişiye ulaştı

2022’de 50. yaşını kutlayan İKSV, kültür ve sanatla dolu bir yılı daha geride bıraktı. İKSV 2022'de etkinlikleriyle 800 bin sanatsevere ulaştı.

İKSV, sanatla 800 bin kişiye ulaştı
HABERTURK.COM

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 2022 yılında 50. yaşını tüm seneye yayılan film gösterimleri, konserler, sergiler, gösteriler, atölye çalışmaları, söyleşiler ve farklı etkinliklerle kutladı.
Mart ayında Salon İKSV konserleriyle başlayan İKSV etkinlikleri, 41. İstanbul Film Festivali, 50. İstanbul Müzik Festivali, +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali, 29. İstanbul Caz Festivali, Filmekimi, 26. İstanbul Tiyatro Festivali ve İKSV Galaları ile devam etti. İKSV 50. Yıl Özel Etkinlikleri kapsamında Zürih Balesi’nin Anna Karenina gösterisi ile Nick Cave and The Bad Seeds konseri izleyicilerle buluştu.

İKSV’nin koordinasyonunu üstlendiği Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’nda Füsun Onur’un Evvel zaman içinde… başlıklı sergisi yer aldı.
17. İstanbul Bienali üç yıl aradan sonra sanatseverlerle buluştu, sergiler İstanbul’un 12 farklı mekanında 9 hafta boyunca ücretsiz olarak ziyaret edildi. Kamusal alanda sergilenmek üzere Ayşe Erkmen tarafından üretilen eser siparişi Haliç Haliç’te, Balat Akşemsettin Parkı’na yerleştirildi.
İKSV’nin kültür politikaları çalışmaları kapsamındaki 10. raporu Kültür-Sanat Dünyasında Toplumsal Cinsiyet başlığıyla yayımlandı.

İKSV Alt Kat seneye yayılan etkinlikleriyle gençlerin ve çocukların sanatsal gelişimine katkı sağlamayı sürdürdü.
Aydın Gün Teşvik Ödülü, Talât Sait Halman Çeviri Ödülü ve Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü ile güncel kültür-sanat üretimini destekleyen İKSV ayrıca 50. yılında, festivallerde yer alacak genç sanatçıların üretimlerine katkı sağlamak ve vakfın, Türkiye’nin kültür-sanat yaşamını zenginleştiren çalışmalarına güç vermek amacıyla bir kaynak geliştirme gecesi ve Christie’s işbirliğiyle Londra’da bir müzayede gerçekleştirdi.

İKSV etkinliklerine 2022 yılında 800 bine yakın izleyici katıldı.
2022’de 80’inci yaşını kutlayan Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle bu yıl İKSV’nin tüm etkinliklerindeki öğrenci biletleri 10 TL’den satışa sunuldu, 40 bin genç 10 TL’lik biletlerle etkinliklerle katılma imkanı buldu.

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